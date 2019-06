Miley Cyrus sexy en lingerie Gucci pour la promo de son nouvel EP (photos+vidéos)

Miley Cyrus est de retour en musique. La chanteuse américaine de 26 ans a sorti ce vendredi un nouvel EP intitulé She is coming et composé de six titres inédits: Mother's daughter, Unholy, D.R.E.A.M, Cattitude, Party up the street et The most.

Quelques heures avant la mise en ligne sur les plateformes légales de streaming, la jeune femme a posté une série de photos et de courtes vidéos où on peut la voir en lingerie sexy Gucci. Un dernier coup de pub sur fond de provoc'.

La provocation c'est d'ailleurs un peu la marque de fabrique de la popstar, comme en témoigne notamment le titre Unholy (qui signifie impie en français: "qui outrage la religion, la morale, la justice", d'après la définition du terme dans le dictionnaire Larousse).

En 2013, Miley Cyrus avait déjà amorcé ce virage provocation et anticonformisme en sortant son single Wrecking ball. Dans le clip officiel de cette chanson, l'artiste se balançait totalement nue sur une boule de démolition, cassant des murs, et n'hésitant à lécher le marteau de manière suggestive.

Son retour sur la scène musicale était vraiment très attendu. Pour preuve le nombre de "J'aime", de commentaires et de vues sur ses cinq derniers posts Instagram faisant la promotion de She is coming:: cinq millions de vues ce vendredi en début d'après-midi sur les deux teasers vidéos, et plus de 3,5 millions de "J'aime" sur les photos.