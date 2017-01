"Monnaie de singe": IAM dévoile le premier titre de l'album "Rêvolution" dans un clip en noir et blanc (VIDEO)

Akhenaton, Shurik'n, Kheops, Imhotep et Kephren sont de retour, avec une communication bien rodée. Alors que Arts martiens et …IAM devaient être leurs deux derniers albums, le groupe de rappeurs marseillais IAM a décidé de revenir avec Rêvolution en 2017, et a choisi d'envoyer des infos au compte-goutte à ses fans, pour ménager le suspense.

Quelques jours après avoir dévoilé sur le site du Huffington Post les paroles et un extrait de l'instru du premier single, intitulé Monnaie de singe, les cinq artistes ont publié sur leur chaîne YouTube le clip du morceau, faisant ainsi l'effet d'une bombe.

Le clip a été réalisé par Didier Deroin, réalisateur historique des clips de IAM. Tout commence par une phrase, écrite en blanc sur fond noir: "Obtenir la liberté, c'est commencer par ne pas s'entraver soi-même". Le ton est donné. On voit ensuite Akhenaton, Shurik'N, Kheops, Imhotep et Kephren déambuler dans le centre ville de Marseille, dans une ambiance feutrée.

Les paroles dénoncent. Le titre commence par une partie parlée, sans instru, critiquant Facebook et ses conséquences parfois désastreuses, mettant en danger la vie privée et la vie tout court de ceux qui en abusent. Puis le texte pointe du doigt toutes les autres dérives de la société: le capitalisme, les discriminations, l'influence des médias, des réseaux sociaux… Et incite le monde à plus de mixité sociale: "Ils veulent que nos vies se déplacent en rang… surtout pas que leurs et nos mômes dansent ensemble".

Monnaie de singe annonce un retour tonitruant pour Akhenaton and co, dont le talent n'a pas pris une ride malgré le poids des années. Plus de sons le 3 mars, jour de la sortie du nouvel opus des rappeurs marseillais.

(Voir ci-dessous le clip de IAM pour le titre+Monnaie de singe+)