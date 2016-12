Mort "inexpliquée" de George Michael à 53 ans (VIDEOS)

La star de la pop, "bad boy" tourmenté et icône gay George Michael est mort dimanche 25 -jour de Noël- à Londres. Il avait 53 ans. "C'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile, à Noël", a simplement annoncé dimanche soir son agent.

Les causes du décès étaient encore inconnues ce lundi 26, la police londonienne ayant qualifié la mort de la star d'"inexpliquée mais pas suspecte". Une autopsie devrait être réalisée "en temps voulu".

Devenu superstar dans les années 1980 au sein du duo Wham! avec Andrew Ridgeley et notamment grâce au tube Wake me up before you go go, George Michael n'occupait plus le devant de la scène depuis des années. Son dernier album de compositions originales, Patience, remontait à 2004 (Symphonica, sorti en 2014, est essentiellement composé de reprises). Un succès qui avait déjà mis fin à une longue période de vaches maigres.

D'autant plus que George Michael -de son vrain nom Georgios Kyriacos Panayiotou- avait connu démons et déboires depuis le début de sa carrière. A plusieurs reprises, il avait été arrêté pour consommation de drogue, parfois associée à l'alcool. En 2007, il avait été retrouvé évanoui au volant de son véhicule sous l'influence de stupéfiants. En 2010, il avait embouti sa voiture après avoir pris un cocktail de cannabis et de médicaments.

Mais ses plus célèbrent déboires restent son arrestation 1998 à Los Angeles pour "attentat à la pudeur" dans des toilettes publiques. La médiatisation de l'affaire obligera le chanteur à révéler publiquement son homosexualité. Si elle était déjà presque de notoriété publique, George Michael avait souhaité ne pas l'officialiser du vivant de sa mère, décédée en 1997.

Malgré cette traversée du désert et une grave pneumonie en 2011, le chanteur préparait son retour avec un nouvel album et un documentaire autobiographique.

Sa mort a provoqué de nombreuses réactions d'anonymes et de célébrités parmi lesquelles Elton John, Madonna, Ringo Starr et bien d'autres. Beaucoup font le parallèle avec les décès de David Bowie le 10 janvier dernier et de Prince le 21 avril, faisant de 2016 une "année terrible". Ils sont également nombreux à évoquer avec tristesse le fait que le chanteur de Last Christmas est mort le jour de Noël.