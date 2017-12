Mort de Johnny Hallyday: Sylvie Vartan évoque sa tristesse sur Facebook

Plus de deux semaines après la mort de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan a posté un message sur son compte Facebook, expliquant qu'elle n'avait pas le cœur à la fête. Dans ce petit mot de Noël, publié samedi 23 au soir, l'ex-femme du rockeur a fait part de sa tristesse. "Cette année les fêtes vont être un peu tristes, pas tout à fait habituelles", a-t-elle écrit expliquant qu'elle avait eu besoin de s'éloigner suite à cette évènement: "Après cette sombre semaine de décembre, j'avais besoin de quitter Paris pour retrouver un peu de sérénité auprès des miens".

Puis, la chanteuse a tenu à remercier ses fans pour leur soutien. "Au fil des jours, vous avez été nombreux à m'envoyer vos condoléances et me témoigner votre amitié. Croyez bien que j'ai été profondément touchée par vos nombreuses marques de sympathie, et vous en remercie du fond du cœur", a-t-elle ajouté leur souhaitant au passage de très belles fêtes de fin d'année: "En cette veille de Noël, je vous souhaite des fêtes de fin d'année pleines de joie et d'amitié et tous mes vœux de Bonne santé de paix, et d'amour".

Pour rappel, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday se sont mariés en 1965 et sont devenus, un an plus tard, les heureux parents de David avant de divorcer en 1980. Son décès a donc été un choc pour celle qui, il y a encore quelques mois, donnait des nouvelles rassurantes de Johnny Hallyday.

Mais ses prédictions optiministes ne se sont malheuresement pas révélées exactes. A l'annonce de la mort de son ex-mari, elle avait également fait part de sa tristesse à travers un communiqué: "J'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer".

La chanteuse, qui remontera sur scène le 16 mars prochain au Grand Rex, était présente lors de l’hom­mage à la Made­leine, mais a préféré ne pas se rendre à Saint-Barthélemy où Johnny Hallyday a été enterré. Elle s'est ensuite envolée pour Los Angeles.