Musée Grévin: Kendji Girac va avoir sa statue de cire, rendez-vous le 8 mars (PHOTO)

Le Musée Grévin va accueillir en son sein un tout nouveau pensionnaire. A seulement 20 ans, le chanteur Kendji Girac est attendu le 8 mars prochain pour inaugurer sa statue de cire. Une consécration pour le vainqueur de la troisième saison de The Voice qui sera le deuxième plus jeune artiste à avoir pris place dans l'institution parisienne, derrière Mozart.

Selon les premières informations divulguées, son double de cire portera une guitare, un blouson en cuir, un tee-shirt, un pantalon noir et des boots. Et il sera placé à promixité de Marc Lavoine, Julien Clerc, Stromae, Ray Charles, Jimi Hendrix et Michael Jackson. C'est Nikos Aliagas qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram en postant une photo du chanteur lors de la confection de sa statue.

Porté par le succès, Kendji Girac est actuellement sur tous les fronts: en tournée jusqu'au 10 mars prochain pour promouvoir son album Ensemble, il a également participé à la dernière édition des Enfoirés. Au plus grand plaisir de ses fans, le chanteur aux deux millions d'exemplaires vendus était sur scène, au Zénith de Toulouse du 18 au 23 janvier dernier, avec tous les héritiers de la bande à Coluche.

Mais Kendji n'est pas le seul de la grande famille de The Voice à avoir eu le droit à son double de cire, Récemment, c'est Nikos Aliagas qui est entré au sein du temple des célébrités. Lors de l'inauguration, il était entouré de nombreuses personnalités dont l'ambassadrice de Grèce en France Maria Theofili, sa famille franco-grecque et les présidents de TF1 et de Lagardère Active Gilles Pélisson et Denis Olivennes. Le couturier Jean Paul Gaultier et les humoristes Anne Roumanoff et Nicolas Canteloup étaient également de la partie.