The Voice: M Pokora reconnaît Marvin Dupré… qui va dans l'équipe de Mika (VIDEO)

Dans The Voice, il n'y a pas que des chanteurs anonymes, il y a aussi ceux qui se sont déjà fait un nom, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Parmi eux, dans le prime du samedi 11 au soir sur TF1, il y avait Marvin Dupré. Le jeune homme a repris Let me love you de DJ Snake et Justin Bieber, en piano-voix. Performance à revoir juste ici.

Le grand ami de l'humoriste Kev Adams, avec lequel il est partie en tournée pour assurer la première partie de son dernier one man show solo, a fait se retourner Zazie, Matt Pokora, Mika et Florent Pagny. Les quatre juges ont été conquis par sa voix. Surtout M Pokora.

Le nouveau juge de cette année avait été ému par Marvin, bien longtemps avant que ce dernier passe samedi soir les auditions à l'aveugle. "Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans la nouvelle génération (…) sur Internet. Et sache que le mash-up que tu avais fait avec ma chanson dedans, je l'avais entendu. Ca m'avait beaucoup plu. J'étais déjà très touché" a confié le chanteur originaire d'Alsace. Ce mash-up (mix de deux chansons) a été publié sur la chaîne YouTube de Marvin le 19 mai 2015. Cela fait donc bien longtemps que M Pokora suit cet artiste.

Mais malgré tous les compliments qu'il a pu lui faire, Marvin a été envoûté par les mots et les arguments de Mika, et a donc fait défaut à M Pokora. Ce dernier ne s'est pas vexé pour autant, et a même partagé un petit moment sur scène avec le nouveau membre de la saison 6 de The Voice.

(Voir ci-dessous la vidéo du mash-up de Marvin Dupré avec Le Monde de M Pokora et une chanson de M)