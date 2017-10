New York: le chanteur Marylin Manson se blesse lors d'un concert (vidéo)

Grand frisson pour les fans de Marylin Manson. Le chanteur a été hospitalisé samedi 30 septembre après avoir été blessé lors d'un concert au Manhattan Center Hammerstein Ballroom à New York. L'artiste était sur scène depuis près d'une heure et demi lorsque l'accident s'est produit.

Une vidéo postée par des fans montre Marilyn Manson en train de chanter son tube Sweet Dreams dans une salle de spectacle lorsqu'un décor en forme de pistolets géants lui tombe dessus. "Il était à la moitié de la reprise -Sweet Dreams- des Eurythmics lorsque les pistolets géants sont tombés sur lui" explique un témoin au quotidien britannique Daily Mail.

Son groupe a continué à jouer jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que l'homme de 48 ans ne se relevait pas. De nombreuses personnes se sont ensuite ruées sur scène pour aider le chanteur, mais il a fallu quelques minutes avant qu'il ne soit évacué de la scène.

A piece of the set fell right on him :( :( @marilynmanson pic.twitter.com/p6KQLyXUOK — Anthony (@antkneebee) 1 octobre 2017

Selon plusieurs témoignages rapportés par le site TMZ , il a fallu plusieurs minutes aux services de secours pour extraire l'artiste du décor. Le chanteur a ensuite été conduit à l'hôpital, a indiqué un agent de l'artiste qui n'a cependant pas fourni plus de détails. Un de ses proches a toutefois confié au magazine Variety que Marilyn Manson "se portait bien".

Le chanteur sortira dans quelques jours son dixième album intitulé Heaven Upside Down et avait débuté sa tournée il y a seulement deux jours.

Artiste controversé, Marilyn Manson utilise la provocation et un blasphème teinté de philosophie et de symbolique mystique dans une grande partie de ses albums et lors de ses concerts. Sa musique et son attitude lui ont valu beaucoup d'ennuis avec des mouvements religieux et politiques, l'accusant de pousser la jeunesse à la violence et la perversion.