Noël: Céline Dion présente à ses fans ses meilleurs vœux (VIDEO)

A quelques jours de Noël, Céline Dion a tenu à livrer un petit message à ses fans dans une vidéo publiée sur son compte Facebook. "C’est de nouveau la saison des fêtes qui nous amène à nous rappeler les moments heureux, mais aussi les moments malheureux, de l’année qui s’achève", a-t-elle déclaré faisant notamment référence à la mort de son mari, René Angélil, décédé le 14 janvier dernier des suites d'un cancer de la gorge.

La chanteuse de 48 ans a ensuite présenté ses meilleurs vœux. "J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tous mes fans pour leur amour et leur soutien si précieux", a-t-elle ajouté précisant que "le temps des fêtes" permet "de se retrouver parmi les siens et d'en profiter pour se dire que l'on s'aime. Et de conclure: "que la nouvelle année apporte la santé, la paix et le bonheur à vous et à ceux que vous aimez. Je vous aime, joyeuses fêtes".

C'est bien la première fois que Céline Dion passera son Noël et sa nouvelle année sans René Angélil depuis leur mariage en 1994. A cette occasion, elle compte se ressourcer auprès de ses trois enfants (René-Charles, Eddy et Nelson) dans le Montana (nord des Etats-Unis). Un lieu qui lui rappelle beaucoup son défunt mari.

René "a mis quelque chose de magique dans cette neige. (…) Chaque fois que je prends un télésiège, je me sens plus près de lui", a-t-elle récemment déclaré dans une interview accordée au New York Post. Et d'ajouter: "pour moi, ce voyage n'est pas pour faire la fête. C’est pour essayer de méditer, de trouver un équilibre, d'être en paix avec moi-même, mes enfants et pour jouer à des jeux, que ce soit le Monopoly ou le jeu du téléphone".

(Voir ci-dessous le message de Céline Dion):