Nouvel album: le groupe français Stupeflip de retour avec "Stup Virus" grâce à ses fans (VIDEO)

"Attention attention Stup Virus, enfilez vos protections". Non ce n'est pas la voix de l'antivirus de votre ordinateur qui vous parle mais bien la narratrice du nouvel album du groupe Stupeflip. King Ju, Candillac et MC Salo -de leurs vrais noms respectifs Julien Barthélémy, Stéphane Bellenger et Jean-Paul Michel- ont sorti Stup Virus ce vendredi 3 leur quatrième album studio, six ans après le dernier qui s'intitulait The Hypnoflip Invasion.

Ils avancent toujours masqués un peu comme les Daft Punk mais se font de plus en plus rares dans les médias. Ce quatrième opus, en 17 ans de carrière, a donc un caractère exceptionnel de par la rareté des productions du Crou, qui fournit toujours depuis sa formation en 2000 un savant mélange de genres musicaux (à la fois pop, rap et variété française). Mais un deuxième élément rend Stup Virus unique: son financement (participatif) via Ulule, site de crowdfunding. Ce sont donc les fans et les anonymes curieux qui lui ont permis d'exister.

Le plus impressionnant reste le montant que les trois chanteurs ont réussi à récolter: 427.972 euros, alors que l'objectif de départ n'était "que" de 40.000 euros. Un record pour Ulule, et un joli pactole à mettre de côté pour King Ju and co pour le financement d'une future tournée. Aucune date n'a été annoncée, mais, en 2012, les trois compères étaient partis sur les routes de France pendant deux ans pour partager leur troisième album avec le plus de monde possible.

(Ecouter ci-dessous The Antidote, premier extrait de l'album Stup Virus. Album complet sur la chaîne YouTube du groupe: ici)