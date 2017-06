"Nouvelle Star" 2017: Shy'm présentera l'émission, Cœur de Pirate et Nathalie Noennec complètent le jury

Elle est chanteuse mais endossera bientôt le rôle de présentatrice. A quelques semaines du lancement de la prochaine saison de La Nouvelle Star et alors que les rumeurs l'annonçaient depuis quelque temps, Shy'm vient de confirmer qu'elle présentera bien l'émission à la rentrée 2017. "J'ai accepté de présenter Nouvelle Star, tout d'abord parce que c'est une émission que je regardais beaucoup quand j'étais jeune, que j'aimais particulièrement et parce que j'ai trouvé leur sollicitation assez culottée!", a-t-elle confié à Gala.

Et d'ajouter: "J'ai été curieuse de pouvoir endosser un autre rôle, de pouvoir apprendre d'autres choses aussi et d'avoir peut-être une nouvelle corde à mon arc. J'aime les nouvelles aventures, les nouveaux voyages, les nouvelles expériences, les nouveaux challenges, j'aime avoir peur également... et au-delà de tout, j'aime apprendre. Je suis ravie et excitée!".

Visiblement impatiente d'être à la tête de l'émission musicale, la chanteuse de 31 ans a ensuite été questionnée sur le type d'animatrice qu'elle souhaitait devenir et la jeune femme a expliqué qu'elle aimait beaucoup Benjamin Castaldi et Virginie Efira, ses prédécesseurs. "J'aimais la simplicité et la dextérité de Virginie, j'aimais beaucoup les années où elle a présenté l'émission justement et Benjamin a aussi beaucoup de personnalité, de métier, et ça se sent énormément. J'espère surtout être moi!", a expliqué l'interprète de Femme de couleur qui s'apprête à sortir un nouvel album fin 2017 avant de partir en tournée dans toute la France dès le mois de juin 2018.

Nul doute qu'avec cette nouvelle recrue, le programme, relancé par M6, réussira à se renouveler et à surprendre les téléspectateurs. Et la compagne du tennisman Benoît Paire ne sera pas la seule cette année à faire son entrée au sein de la grande famille Nouvelle Star car le jury fera également peau neuve. Désormais, les graines de chanteurs ne chanteront plus devant André Manoukian, JoeyStarr, Elodie Frégé et Sinclair mais feront le show sous les yeux du chanteur Benjamin Biolay, du producteur Dany Synthé, de la chanteuse Cœur de Pirate mais aussi de la conseillère en images Nathalie Noennec. Tous ont confirmé leur participation.