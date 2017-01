Omar Sy reprend "Belinda" devant un M Pokora mort de rire

Sacrée soirée en perspective. Samedi 14 au soir, M Pokora va encore monopoliser les postes de télévision des Français avec un prime exceptionnel sur TF1. Il sera consacré à son album de reprises de Claude François My Way, qui rencontre un énorme succès avec plus de 200.000 exemplaires vendus depuis sa sortie en octobre 2016.

Cette soirée-là (le titre de l'émission, qui était tout trouvé) a été enregistré dimanche 8 et lundi 9 au Zénith de Paris. Sur scène, et dans des magnétos, M Pokora a invité différentes personnalités, dont LA préférée des Français: l'acteur Omar Sy.

Les deux amis, qui ont apporté le sourire aux enfants malades avec l'association Cé Ke Du Bonheur pour Noël, ont mis en place un petit sketch, avec la complicité de Jeff Panacloc et sa marionnette Jean-Marc.

Dans cette vidéo, Omar Sy, qui a un certain penchant pour la musique (surtout depuis Intouchables et cette scène mémorable sur Boogie Wonderland de Earth, Wind & Fire), passe un (faux) casting pour intégrer la troupe de "MP" en interprétant Belinda de Claude François, avec la gestuelle qui va bien et l'humour qui le caractérise. Face à lui, M Pokora et Jeff Panacloc -les jurés- sont dans l'ambiance et s'éclatent de rires.

M Pokora sera également accompagné samedi soir par Amir, Ben L'oncle Soul, Black M, Camille Lou, Florent Mothe, Julien Clerc, les Kids United ou encore Serge Lama. Et ils reprendront ensemble les titres de Claude François comme Alexandrie Alexandra, Belle Belle Belle ou encore Comme d'habitude.

(Voir ci-dessous un extrait de la performance d'Omar Sy sur Belinda)