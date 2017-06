Ophélie Winter a voulu tester le ramadan, elle abandonne au bout de deux semaines

Elle s'est lancée dans l'aventure pleine d'enthousiasme, a connu la grâce les premiers jours et a finalement renoncé au bout de deux semaines. Ophélie Winter, actrice et chanteuse, a stoppé le jeûne du ramadan auquel elle s'était essayé. La cause? Elle trouvait l'épreuve finalement trop difficile et annonce avoir perdu six kilos dans l'intervalle.

Bien qu'Ophélie Winter ne soit pas connue comme pratiquante de la religion musulmane, elle a voulu tester le ramadan, le décrivant comme "la plus jolie et incroyable communion humaine" qu'elle a pu vivre. Elle expliquait aussi: "Je ne suis pas muslima (sic) mais je voulais essayer et je respecte énormément cette religion, comme toutes les autres".

Bjr mes ❤️J'ai teste pour vous le jeun du ramadan, c 1 expérience fabuleuse,la plus jolie et incroyable communion humaine que j ai jms vécu — Ophélie Winter (@OphelieWinter) 11 juin 2017

Le ramadan a débuté le 26 mai, et impose (hormis aux enfants ou aux personnes malades) de ne pas consommer de boissons ou de nourriture du lever au coucher du soleil (et accesoirement de ne pas avoir d'activité sexuelle), chaque journée s'achevant par une rupture du jeûne festive. Une petite épreuve physique, il fait bien l'admettre, quand le ramadan dont les dates sont fluctuantes tombe en juin et que les températures commencent à grimper pour des jours qui s'allongent.

Trop difficile pour l'interprète en 1996 de "Dieu m'a donné la foi". Dans un tweet posté dans la nuit de samedi 10 à ce dimanche 11, Ophélie annonce qu'elle renonce. "C les larmes aux yeux que je dois casser le jeun, car j ai perdu 6 kilos et la sur mon corps de poulet rôti ça ne le fait pas du tt".

C les larmes aux yeux que je dois casser le jeun, car j ai perdu 6 kilos et la sur mon corps de poulet rôti ça ne le fait pas du tt. — Ophélie Winter (@OphelieWinter) 11 juin 2017

Et la chanteuse, Ophélie Kleerekoper de son vrai nom, émet un regret pour le moins religieux pour exprimer sa déception: "Que Dieu me pardonne…"

Que Dieu me pardonne ... l important c est d essayer . Sur ce ,bonne fin de ramadan à tous . — Ophélie Winter (@OphelieWinter) 11 juin 2017

Ophélie Winter qui a connu un grand succès commercial dans les années 1990 avec ses albums No Soucy! (1996) et Privacy (1998) est tombé dans l'oubli musicalement parlant dans les années 2000, avec le bide de son dernier disque Resurrection en 2009. Depuis, elle apparaît plutôt à la télévision et dans des séries télévisée. En 2014, elle est revenue brièvement sur le devant de la scène en participant à la cinquième saison de Danse avec les stars sur TF1.