Orelsan fait son retour en annonçant la sortie de son nouvel album dans un clip (vidéo)

Orelsan fait son grand retour. Après avoir passé trois ans au sein du groupe Casseurs Flowters avec son acolyte Gringe, le rappeur a décidé de continuer l'aventure seul. Et il a trouvé le moyen original d'annoncer son come-back à ses fans. En effet, en se réveillant ce mercredi 20 au matin, ils ont pu découvrir sur YouTube et les autres plateformes de vidéos son nouveau morceau, Basique, et le clip qui va bien évidemment avec.

Et c'est dans les paroles qu'il annonce la sortie d'un tout nouvel album dans les semaines à venir. "OK. Je vais sortir un nouvel album. Mais avant faut qu’on revoit les bases", commence-t-il par dire avant d'enchaîner sur un son où les punchlines ne s'arrêtent jamais, comme à son habitude.

Et pour ne pas laisser ses fans dans le flou, Orelsan a fait en sorte de laisser apparaître la date de sortie de son nouvel album à la fin de son clip, le 20 octobre 2017. Il s’agira donc de son troisième opus, six ans après Le chant des sirènes et quatre ans après l'album où il s'était illustré en duo avec Gringe.

Ensemble, ils ont également joué dans un film en 2015 baptisé Comment c'est loin, un long-métrage qu'Orelsan a d'ailleurs réalisé avec Christophe Offenstein. L'histoire mettait en scène les deux rappeurs et racontait l'histoire romancée de ces artistes démotivés qui n'arrivaient plus à écrire quelque chose de valable depuis des années. Un sujet qui semble avoir plu aux fans puisque les Casseurs Flowters ont ensuite sorti une série baptisée Bloqué sur la base de leur film. On y voit les deux rappeurs qui discutent de choses et d'autres en attendant que le temps passe.