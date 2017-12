Orelsan et Nekfeu en concert au Zenith de Nancy: les places disponibles

Les places risquent de partir vite. Orelsan et Nekfeu, deux poids lourds du rap français, organisent un concert commun et unique, en tout cas pour l'instant. Et la billetterie vient d'ouvrir ce vendredi 22.

Les deux artistes ont chois Nancy et son Zenith pour cette collaboration sur scène qui aura lieu le 12 juillet 2018. La salle de concert est capable d'accueillir jusqu'à 6.000 personnes, challenge qui ne devrait pas être difficile à relever pour les deux artistes.

Pour sa tournée en solo, Orelsan a déjà prévu de faire le tour des Zénith et autres vastes salles de France, Belgique et Suisse avec une vingtaine de concerts. Alors qu'il ne devait à l'origine se produire qu'une fois à l'AccorHotels Arena (ex-Bercy) le 15 mars, une deuxième date a été ajoutée le 23 mars.

Nekfeu de son côté n'affiche pour l'instant que quelques dates en juin et juillet. Il sera notamment une première fois à Nancy le 12 juillet, en solo cette fois.

Les deux rappeurs se connaissent et ont déjà travaillé ensemble à plusieurs occasions. Nekfeu et les Casseurs Flowters (duo formé par Orelsan et Gringe) avait dabord réalisé un feat remarqué: On écrit l'histoire.

Nekfeu a également participé au dernier album du Normand, La Fête est finie, sur le titre Zone avec Dizzee Rascal.

Les places pour ce concert au Zenith de Nancy sont pour l'instant vendu 47 euros.