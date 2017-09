Orelsan: toutes les dates de la tournée du rappeur (vidéo)

Presque trois ans après le succès des Casseurs Flowteurs, Orelsan a annoncé lundi 25 une nouvelle tournée dans toute la France ainsi qu'en Belgique et en Suisse, les places seront mises en vente ce mardi 26 à midi. Le rappeur a déjà dévoilé un premier clip, Basique, mercredi 20: le fruit d'un album en solo. La sortie de La Fête est finie est prévue pour le 20 octobre prochain.

La tournée débutera le 2 février à Caen, ville dont le rappeur est originaire. Suivront ensuite cinq représentations chaque jour le 6 février au Zénith de Montpellier, le 7 à Lyon, le 8 à Amnéville, le 9 à Genève et le 10 à Dijon. Après une petite pause, l'artiste reprendra la route pour un concert le 1e mars à Strasbourg puis le lendemain à Grenoble.

Le chanteur de 35 ans qui s'est fait connaître avec la chanson controversée Sale pute sera ensuite en représentation à Bordeaux le 10 mars, à Toulouse le 11, Lillle le 12, Nantes le 13 et Paris le 14. Le 20 mars Orelsan fera le show à Angers avant d'aller faire danser et chanter les publics de Rennes le 21, Rouen le 22 et Bruxelles le 23.

Les deux derniers concerts se dérouleront à Clermont-Ferrand et Marseille les 27 et 28 mars. Les 19 dates de cette tournée s'annoncent spectaculaires:"Ça va être cool, on est en train de préparer un show de ouf", a déclaré l'artiste normand dans une vidéo publiée sur Facebook lundi. "On va jouer des anciens morceaux, on va jouer des nouveaux morceaux... Il y aura de la pyrotechnie, de la technologie extraterrestre, des gobelets recyclables je pense... (...) Il y aura tout le nécessaire pour que ce soit grandiose et un peu mégalo", a-t-il assuré.