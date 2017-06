Phil Collins: le chanteur de 66 ans hospitalisé en urgence après une grosse chute

Son année 2017 devait rimer avec musique, retour sur scène et retrouvailles avec le public. Mais elle tourne au cauchemar. Le chanteur Phil Collins a lourdement chuté dans sa chambre d'hôtel à Londres dans la nuit du mercredi 7 à ce jeudi 8. Il voulait aller aux toilettes quand il a trébuché, se cognant la tête et se blessant sérieusement à l'avant du crâne. Il a été transporté en urgence à l'hôpital pour être soigné. Sa blessure a nécessité une intervention chirurgicale.

Phil Collins se trouvait dans la capitale anglaise pour deux représentations au Royal Albert Hall ce jeudi soir et vendredi 9.

"Phil est dans un mauvais état, sa tête est complètement bandée. Il est conscient et peut parler, mais il est frustré et mécontent de devoir annuler ses concerts" a confié une source proche du chanteur de 66 ans au tabloïd The Sun. Sa communication a en effet passé un message sur ses réseaux sociaux pour annoncer que les concerts londoniens étaient annulés et reportés aux 26 et 27 novembre prochains. Toutefois, un retour sur scène est assuré dès dimanche 11 à Cologne pour la suite de cette tournée européenne, après sept ans d'absence. L'artiste britannique sera aussi à Paris les 18, 19, 20, 22 et 23 juin.

Cet accident intervient après un début d'année difficile et des ennuis de santé qui s'accumulent. Il avait en effet dû être opéré du dos suite à des douleurs lancinantes et était apparu très affaibli dernièrement, se tenant même sur scène à l'aide d'une canne.