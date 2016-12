Piratage: le compte Twitter de Sony annonce la mort de Britney Spears, il n'en est rien

Légère frayeur chez les fans de Britney Spears. Ce lundi 26, les comptes Twitter de Sony et de Bob Dylan ont, en effet, annoncé le décès de de la star américaine. Sur Twitter, le compte de Sony Music (613.000 abonnés) a été le premier à annoncer la mort de la chanteuse. Si le message initial n'indiquait qu'un "RIP Britney Spears", le second était lui plus équivoque puisqu'il évoquait une "mort par accident".

Le profil Twitter de Bob Dylan, suivi par 335.000 personnes, souhaitait pour sa part à la chanteuse de "reposer en paix", avec un emoji en larmes.

Finalement, il n'en était rien. C'est la journaliste de CNN, Anne Claire Stapleton, qui y a mis fin à la tragique rumeur. "Britney Spears est vivante et en bonne santé. Il semble que Sony Music Global a tweeté par erreur sa mort. Le représentant de Sony a précisé qu'il ne ferait pas de commentaires", a-t-elle tweeté.

"Nous avons vu une nouvelle adresse IP se connecter sur notre compte il y a quelques minutes et le tweet a été posté par une nouvelle adresse IP. Donc Britney Spears est toujours en vie" a finalement écrit le gestionnaire du compte de Sony Music, rassurant les fans de la chanteuse alors que les messages d'hommages de fans éplorés commençaient à affluer sur les réseaux sociaux.

Les deux tweets annonçant la mort de Britney Spears ont finalement été supprimés. De retour avec un neuvième album, sorti le 26 août dernier, après des années de galère, la chanteuse a prouvé à ses fans qu'elle a encore de l'énergie à revendre.