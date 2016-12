Problèmes de santé et concerts annulés: Michel Polnareff réplique après la blague de Charles Aznavour

Charles Aznavour était en concert au Palais des Sports de Paris, mercredi 21. Alors qu'il était grippé, l'interprète de La Bohème a tenu à rassurer ses fans: "Je ne vais pas m'excuser d'avoir cette voix-là. J'aurais pu annuler, dire les assurances paieront, mais je suis là". Une référence ironique à la situation de Michel Polnareff actuellement en plein conflit avec son producteur Gilbert Coullier après l'annulation des deux dernières dates de la tournée du chanteur français les 2 et 3 décembre.

Le chanteur aux lunettes blanches n'a guère apprécié la plaisanterie de Charles Aznavour qui a vite fait le tour des réseaux sociaux. Michel Polnareff lui a répondu via son compte Facebook jeudi 22 décembre: "J'ai la plus profonde admiration et amitié pour Charles, mais je dois reconnaître que sa connaissance médicale est nettement en dessous du niveau de son grand talent. Comparer une grippe avec une embolie pulmonaire bilatérale? Peut-être devrais-je lui faire parvenir mon dossier médical. Devra-t-il, à l'image de la promesse de Mr Coullier, me présenter devant l'évidence une +amende honorable+?"

L'interprète de Goodbye Marylou avait supprimé ses derniers concerts à la suite d'une embolie pulmonaire et il a quitté l'hôpital américain de Paris le 15 décembre. Mais Gilbert Coullier n'est pas convaincu que cette annulation soit réellement due à des raisons de santé, le chanteur ayant été vu au bar de son hôtel le soir du premier concert annulé. Michel Plonareff et son producteur s'affrontent désormais par médias interposés. Gilbert Coullier a estimé que l'annulation des concerts coûterait 450.000 euros et il cherche par le biais de ses avocats à obtenir le dossier médical du chanteur.