Renaud complètement "anéanti" par la mort de Johnny

Comme beaucoup, Renaud a été très affecté par la mort de Johnny Hallyday. Il avait d'ailleurs fait part de sa tristesse lors d'un entretien accordé à Paris Match, expliquant à quel point il était attaché au rockeur. "La France a perdu une légende et moi un ami. Je ne fais que pleurer devant ma télé, il ne nous quittera jamais. Il était LA star de la chanson, du rock et du cinéma. Immense tristesse…. Si j’avais su que je l’aimais autant, je l’aurais aimé davantage", avait-il écrit au lendemain de son décès. Il avait également posté une photo sur laquelle il posait avec lui et Richard Bohringer sur le tournage du film Wanted.

Pourtant, le chanteur de 65 ans, qui avait partagé la scène avec le rockeur à deux reprises au cours de sa carrière, ne s'est pas rendu à l'église de La Madeleine où de nombreuses personnalités étaient présentes pour lui faire un dernier adieu. Visiblement trop attristé pour s'y rendre, il était resté chez lui, tout comme Jacques Dutronc, préférant sans doute être seul dans ce moment difficile. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre son frère jumeau à France Dimanche dans son dernier numéro paru en kiosques ce vendredi 29.

"Mon frère a été anéanti par la mort de Johnny. D’abord parce que ce sont deux dinosaures de la chanson, et que, comme il n’est pas dans une forme olympique, il a peut-être même pensé +Le prochain, c’est moi+, comprenant qu’il n’est pas immortel. En tout cas, je sais que ça l’a beaucoup affecté, qu’il a passé ses journées devant la télé à regarder les hommages", a-t-il indiqué revenant ensuite sur la dernière phrase qu'avait dite son frère au magazine Paris Match.

"Ça, c'est du Renaud typique. Il a une grande pudeur des sentiments, et ne parvient pas à dire aux gens qu'il les aime, alors qu'il les aime profondément. Et quand ils disparaissent, mon frère regrette de ne pas le leur avoir dit suffisamment", a-t-il ajouté.