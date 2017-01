Restos du cœur: les Enfoirés à Toulouse pour sept concerts "de l'espace" (VIDEO)

Guidée par l'astronaute français Thomas Pesquet du haut de la Station spatiale internationale, la troupe des Enfoirés entame ce mercredi 18 sa série de sept concerts au Zénith de Toulouse jusqu'à lundi 23 au profit des Restos du cœur. "Mission Enfoirés", le nom était donc tout trouvé pour cette édition "new look" qui se fait sans Jean-Jacques Goldman mais avec Bénabar et Michaël Youn aux manettes.

L'espace sera le fil rouge des 17 tableaux -et de la trentaine de chansons- qui composeront le spectacle. Thomas Pesquet, grâce à sa complicité avec Bénabar, a accepté de participer à la fête de là-haut. Il a notamment enregistré le single Juste une p'tite chanson et deux ou trois surprises. Parmi tous les tableaux, les près de 11.000 spectateurs qui assisteront à chaque show pourront admirer une parodie de La Croisière s'amuse.

Si Pierre Palmade et Mimie Mathy ne seront pas de la partie, deux petits nouveaux -très populaires auprès des jeunes- vont rejoindre la troupe: Kendji Girac et Amir. Ils ont pris part aux répétitions depuis lundi aux côtés de Michèle Laroque, Nolwenn Leroy, Tal, Soprano, Grégoire, Amel Bent, Garou et tous les autres. Et à en croire les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, les deux chanteurs n'ont eu absolument aucun mal à s'intégrer. "J’ai un peu l’impression d’être dans la cour des grands. Tous les anciens sont bienveillants. Ce sont des gens biens, cohérents avec le projet qu’ils portent depuis plusieurs années" a confié Amir à 20 minutes.

L'ambiance a l'air plutôt bon enfant aux répétitions des Enfoirés ! @TalOfficial @Amir_Offby Amir pic.twitter.com/ho8uNQPpRd — Espace Tal (@EspaceTal) 16 janvier 2017

A noter qu'il ne reste plus de places pour ces sept concerts, qui ont tous affiché "complet" en seulement deux jours. Les retardataires devront donc attendre, prochainement, la diffusion sur TF1. La chaîne n'a pas encore annoncé la date mais attend déjà plus de 11 millions de téléspectateurs, comme l'année dernière.

(Voir ci-dessous le clip de l'hymne des Enfoirés 2017: Juste une p'tite chanson)