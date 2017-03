Révélation: la chanteuse Adele est mariée à Simon Konecki, son compagnon de longue date (VIDEO)

Le doute planait depuis des années sur la nature de sa relation avec son compagnon, mais elle a répondu dimanche 5 à toutes les questions que se posaient ses fans. La chanteuse britannique Adele a déclaré à Brisbane, en Australie, et en plein concert être mariée. L'heureux élu est bien entendu son chéri de longue date: Simon Konecki, un homme d'affaires engagé dans le caritatif, cherchant à démocratiser l'accès à l'eau potable dans tous les pays en développement. Tous les deux ont eu un enfant: un petit garçon de quatre ans nommé Angelo.

La jeune femme de 28 ans s'est épanchée sur sa vie amoureuse -chose qu'elle fait très rarement- juste avant d'interpréter son titre au succès planétaire Someone like you, qui évoque le désespoir après une rupture: "Je suis accro à ce sentiment. Bien sûr, je ne peux plus connaître ce sentiment parce que je suis mariée maintenant". Les fans se sont empressés de partager photos et vidéos prises pendant le concert pour communiquer l'information sur les réseaux sociaux.

Le mois dernier, elle avait déjà utilisé le terme "husband" ("mari") pour parler du père de son fils. C'était lors de la cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles aux Etats-Unis. Où elle a d'ailleurs établi un record en raflant cinq récompenses. Mais son entourage s'est ensuite refusé à tout commentaire dans la presse, ne souhaitant en rien confirmer l'information.

Simon Konecki est né à New York aux Etats-Unis et a rejoint l'Angleterre en arrivant directement à Londres à l'âge de dix ans. Après ses études, il a intégré Lehman Brothers, choisissant ensuite de servir une cause humanitaire. Il a fondé une entreprise d'eau minérale qui s'appelle Life Water et a même créé une ONG Drop4Drop pour mettre cette activité au service des pays en développement, notamment l'Inde et l'Ouganda.

A noter que la moitié d'Adele a déjà été marié à une certaine Clary Fisher, avec qui il a eu une petite fille, avant de divorcer en 2008. Il a rencontré sa désormais nouvelle épouse en 2011, et file depuis le parfait amour.

(Voir ci-dessous l'extrait du concert d'Adele, où la chanteuse se confie sur sa vie amoureuse)