Le chanteur Chris Brown traîné en justice par son ex, Karrueche Tran

Après 180 jours de travail d'intérêt général et cinq ans de mise à l'épreuve, qui lui ont été infligés en 2009, Chris Brown n'a toujours pas retenu la leçon. Le chanteur américain Chris Brown, condamné il y a huit ans pour avoir frappé Rihanna, a récidivé. Selon le site TMZ, Karrueche Tran, mannequin et actrice américaine, avec qui il a été en couple de 2010 à 2015, a saisi la justice pour violences conjugales et menaces de mort. Elle aurait même demandé une ordonnance de restriction pour qu'il ne puisse plus l'approcher ou entrer en contact avec elle.

Karrueche Tran aurait confié à un juge que Chris Brown l'avait "frappé dans l'estomac deux fois" et qu'il l'avait également "poussé dans les escaliers", et ce alors même qu'il était encore en période de probation suite à sa condamnation pour les violences commises sur Rihanna.

Il y a quelques semaines, Chris Brown -qui n'accepte toujours pas sa séparation d'avec la jeune femme de 28 ans- l'a menacé de lui tirer dessus, disant que "s'il ne pouvait (l'avoir), personne ne le pourrait jamais". Inquiète qu'il mette ses propos à exécution, elle a donc demandé cette ordonnance de restriction, après aussi qu'il ait attaqué une de ses amis en lui lançant un verre à la figure.

Depuis sa séparation, Chris Brown avait tenté de se construire une image de gentil garçon pour reconquérir le cœur de Karrueche Tran, lui prouvant qu'il pouvait être un homme doux en étant notamment un bon père pour sa fille, Royalty -qu'il a eu avec une autre femme alors qu'il était en couple avec la mannequin. Cette dernière ne répondant pas à ses avances, il avait ensuite opté pour les menaces…