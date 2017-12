Shy'm: 5 concerts annulés, elle s'explique sur Twitter

C'est une fin d'année un peu morose pour la chanteuse Shy'm. Faute de spectateurs, la jolie chanteuse a été contrainte d'annuler cinq de ses concerts dont celui qui devait avoir lieu le 26 mai prochain au Palais des Congrès de Strasbourg. Elle a tenu à dire un petit mot à ses fans sur les réseaux sociaux, leur expliquant très honnêtement la raison de ces annulations.

"Les amis, les fidèles, les nouveaux, les autres... Si cela ne tenait qu’à moi, je les aurais toutes faites ces dates, à moitié vides (à moitié pleines), en aurais même ajouté cinquante autres, vous savez à quel point je peux être rock et non conformiste quand il s’agit de nos rendez-vous et de mes engagements, que j'ai toujours à cœur de tenir quand je peux encore le faire", a-t-elle déclaré ce vendredi 29 précisant qu'elle ne pouvait rien faire, cette fois-ci, pour maintenir ces représentations malgré son envie de se produire sur scène.

"Je tiendrai toujours mes engagements tant que les décisions m’appartiendront encore. Mais ces décisions, je ne peux les prendre que jusqu’à un certain point. Et dans ce cas malheureusement ce n’est plus de mon ressort. Ça me frustre et me déçoit autant que vous", a-t-elle confié laissant entendre que ce choix n'était pas le sien.

Puis, avec beaucoup de courage, la chanteuse de 32 ans a tenu à dire à ses fans la vérité, se refusant de mentir. "J’aurais alors pu laisser un communiqué de presse propre, classique et consensuel vous inventer mille et une excuses justifiant ces annulations. Et me cacher derrière, lâche ou désinvolte. Mais non", a déclaré celle qui a sorti en septembre dernier son sixième album, Héros. Et d'ajouter: "les cinq dates annulées correspondent aux cinq salles dans lesquelles il n’y a pas eu assez de tickets vendus afin de les maintenir".

Elle a donc tenu à s'excuser auprès de "celles et ceux que cela concerne", expliquant au passage qu'elle avait hâte de retrouver son public. "Après ces quelques jours de vacances, je retrouve mes compagnons de route, de scène, de kiffe, qui ont tout aussi hâte de se réunir et de commencer à préparer ce show. Avec amour, respect et surtout sans ego", a-t-elle conclu.