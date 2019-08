Slimane et Vitaa reprennent "A Fleur de toi" (vidéo)

Vitaa et Slimane ont dévoilé une nouvelle chanson de leur prochain album VersuS jeudi. Et ils ont étonné et réjoui les fans en leur proposant une reprise inédite de la chanson A Fleur de toi.

Ce titre est à l'origine sorti en 2007 avec l'album du même nom qui avait lancé la carrière de Vitaa.

Cet album avait en effet été un immense succès et s'est vendu à plus de 450.000 exemplaires, devenant disque de platine en France et disque d'or en Belgique.

Cette fois c'est en duo que la chanson sort puisque l'album VersuS est entièrement chanté par Vitaa et Slimane.

Accompagnés d'un piano les deux stars ont réussi à émouvoir leurs fans, en témoignent les centaines de commentaires sous la vidéo YouTube de leur clip en noir et blanc.

Si Slimane et Vitaa ont déjà dévoilé de nombreux titres de VersuS, l'album n'est pas encore sorti. Il faudra encore attendre jusqu'au 23 août prochain pour pouvoir l'écouter.