"Something just like this": le titre surprise de Coldplay et The Chainsmokers présenté aux Brit Awards (VIDEO)

C'était dans l'air depuis quelques temps et c'est désormais officiel. Le groupe britannique Coldplay et le duo de DJs américain The Chainsmokers ont dévoilé mercredi 22, lors de la cérémonie de recompenses musicales des Brit Awards 2017, leur titre Something just like this. Une grosse surprise accueillie avec bonheur par leurs fans. Le clip version "lyrics" approche déjà les 3 millions de vues en moins de 24 heures.

C'est un sacré coup de poker d'Andrew Taggart et Alex Pall (The Chainsmokers) qui s'apprêtent à sortir leur premier album Memories: do not open. Un album avec des collaborations de hautes voltiges. Les deux compères avaient déjà mis deux titres sur les ondes en 2016 avec Don't let me down avec Daya et Closer avec Halsey. Ce dernier est d'ailleurs le tube du moment pours les clubbers du monde entier. Il cartonne, et le mot est faible puisque le clip officiel culmine à plus d'1,2 milliards de vues sur YouTube.

Mais la carte maîtresse de cet album -qui doit sortir le 7 avril prochain- est sans aucun doute Coldplay. Cette collaboration, qui réunit les univers électro et pop rock, ne fait que confirmer la montée en puissance du duo américain. La popularité d'Andrew Taggart et Alex Pall ne cessent en effet de grimper sur les réseaux sociaux. Ils sont aujourd'hui à plus d'un million d'abonnés sur Twitter.

De son côté, Coldplay, dont le dernier album A head full of dreams remonte à décembre 2015, prépare aussi de nouvelles choses pour 2017. Le groupe avait d'ailleurs annoncé son nouveau projet à la fin de l'année dernière. Il répondait au mystérieux nom de "Kaleidoscope".

Hello everyone, we're working on some new songs for next year. It's called the Kaleidoscope ep. We hope you're well, love cm #KaleidoscopeEP — Coldplay (@coldplay) 21 novembre 2016

(Voir ci-dessous le nouveau titre de Coldplay et The Chainsmokers)