Taylor Swift détrône "Despacito" et s'empare de la tête du hit-parade américain

Taylor Swift, les records ça la connaît. Mais celui-là est quand même de taille car détrôner un titre qui dépasse les cinq milliards de vues sur YouTube (remixes et version originale confondus), ce n'est pas donné à tout le monde. La chanteuse de pop country, qui va bientôt sortir un nouvel album, intitulé Reputation, est passée ce mercredi 6 en tête du hit-parade américain avec son single Look what you made me do, qui a ainsi détrône le tube de l'été Despacito, du Portoricain Luis Fonsi.

Le plus impressionnant dans tout ça, c'est que la chanson est passée en quelques jours de la 77e place de ce top 100, à la toute première.

Les paroles de Look what you made me do semblent directement viser Kanye West, qui est en clash depuis longtemps avec la jeune femme. Ce n'est que l'avis des fans qui ont suivi leurs histoires, car de son côté la chanteuse n'a pas expliqué la démarche qui l'a amené à utiliser ces mots comme cette phrase: "J'ai une liste de nom et le tien est inscrit en rouge, souligné".

Leur différend remonte à au moins 2009. Si ce n'est plus. Mais cette année-là, le mari de Kim Kardashian était monté sur scène lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards, clamant haut et fort que Taylor Swift ne méritait pas le titre qu'elle venait de recevoir.

Depuis, les deux artistes n'ont trouvé aucun moyen d'enterrer la hache de guerre. Mais la jeune femme ne cesse de prouver sa valeur à son ennemi juré, en enchaînant les succès. Avec Look what you made me do, elle a d'ailleurs récidivé en battant le record de ventes de l'année pour un single, avec plus de 353.000 téléchargements.