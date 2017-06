Attentat de Manchester: Ariana Grande au chevet de ses fans blessés après son concert du 22 mai (photos)

Les terroristes n'auront pas entamé sa générosité. Dix jours après l'attentat-suicide qui a coûté la vie à 22 de ses fans après un concert à Manchester, la chanteuse Ariana Grande a rendu visite vendredi 2 juin à ses plus jeunes admirateurs et admiratrices, encore hospitalisés au Royal Manchester Children's Hospital.

Elle a partagé ce moment intense en émotions sur son compte Instagram avec une photo en noir et blanc, où on la voit assise près du lit d'une jeune patiente, tout sourire aux côtés de son idole. Un simple cœur accompagnait le cliché en légende. En quelques heures, ce post a été "liké" près de 4 millions de fois.

Le père d'une fillette hospitalisée a témoigné sur la BBC après la visite de la chanteuse. Adam Harrison a ainsi déclaré que sa fille Lily s'était sentie "comme un rock star" à cet instant et qu'elle était désormais "prête à se rendre au concert" de dimanche.

Ariana rendant visite à ses fans blessés lors de l'attentat de Manchester à l'hôpital aujourd'hui pic.twitter.com/NHxVCeSTwk — Ariana Grande France (@TeamGrandeFR) 2 juin 2017

La jeune femme de bientôt 24 ans, qui a eu du mal à encaisser le choc après l'attaque, et s'était dite "brisée", reprend peu à peu du poil de la bête. Pour rendre hommage aux victimes, elle a décidé de remonter sur scène dès dimanche 4 juin, à Manchester même, à l'Emirates Old Trafford (stade pouvant accueillir jusqu'à 50.000 personnes en configuration événement sportif).

Pour ce concert de charité, intitulé "One Love Manchester" et retransmis en France en direct sur TMC à partir de 20h dimanche, la popstar chantera aux côtés de grands artistes comme Justin Bieber, Coldplay, Pharrell Williams, Katy Perry, Niall Horan des One Direction ou encore Miley Cyrus.