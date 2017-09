Terrorisme: près de quatre mois après l'attentat, la Manchester Arena a rouvert ses portes

Fermé depuis l'attentat du 22 mai dernier, la Manchester Arena vient de rouvrir ses portes en organisant samedi 9 au soir un concert caritatif en hommage aux victimes, "We Love Manchester". Et c'est le guitariste Noel Gallagher qui a marqué la réouverture de cette salle de spectacles en interprétant plusieurs morceaux dont le célèbre Don't Look Back in Anger, le tube d'Oasis, hymne à la résistance contre les attaques terroristes.

Selon les informations du Parisien, le chanteur s'est d'ailleurs effondré en larmes en interprétant le titre. "Chaque fois que vous chantez, vous gagnez. Alors chantez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant", a-t-il lancé au public.

Cet évènement a également été marqué par la venue d'autres artistes tels que The Courteeners, Blossoms, Rick Astley, DJ Clint Boon et The High Flying Birds. Une soirée pleine d'émotions dont les bénéfices seront reversés au Manchester Memorial Fund qui veut construire un mémorial pour les victimes de l'attaque terroriste. "Nous n’oublierons jamais l’attentat de mai. Mais ils ne nous empêcheront jamais de profiter de la musique ", souligne James Allen, le directeur de la salle.

Pour rappel, le 22 mai dernier, un kamikaze s'est fait exploser à la sortie du concert d'Ariana Grande à la Manchester Arena, faisant 22 morts, dont sept mineurs, et plus de 100 blessés. Cette attaque terroriste, qui a eu lieu dans un espace public qui reliait la salle à la gare de Victoria où passent trains et métros, est la plus meurtrière depuis 12 ans. Elle s'est déroulée deux mois jour pour jour après celle de Londres qui avait fait cinq morts.