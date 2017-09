"The Voice": c'est officiel, Pascal Obispo récupère le fauteuil de coach de Matt Pokora (vidéo)

Les rumeurs ne se sont donc pas confirmées. Pascal Obispo, qui n'était pourtant pas annoncé comme remplaçant potentiel de Matt Pokora, sera le nouveau coach de la saison 7 de The Voice. TF1 a officialisé l'information ce lundi 11 matin.

Pascal Obispo a donc finalement cédé à la tentation (et au gros chèque?). Puisqu'il y encore un an, il assurait ne pas vouloir participer à ce genre d'émissions. "Je pense que je serais absolument incapable de faire ce qu'ils font. Je crois que je ne sais pas le faire. On m'a déjà proposé plein de fois pour plein d'émissions", avait-il ainsi déclaré sur les ondes de MFM Radio.

Si l'annonce est donc inattendue, elle a été reçue avec beaucoup de joie par les fans de l'artiste, qui arrive avec un énorme CV musical: 25 ans de carrière, près de cinq millions d'albums vendus, des dizaines de tubes (comme Lucie, Fan, Millésime, Tombé pour elle…). Le plus d'Obispo? Il n'est pas que chanteur. Il est aussi compositeur, créateur et producteur. Il a écrit et chanté avec de nombreux grands noms de la chanson française comme Johnny Hallyday, Michel Delpech, Nolwenn Leroy, Calogéro, ou encore Zazie et Florent Pagny.

D'ailleurs, Pascal Obispo retrouvera Zazie et Florent Pagny, ainsi que Mika, qui resteront coach pour cette saison 7. Trois amis avec lesquels il partage chaque année la scène des Enfoirés. "A eux quatre, ils ont vendu plus de 70 millions de disques", comme l'indique le communiqué de TF1.

En officialisant l'arrivée de Pascal Obispo, la production de l'émission a aussi mis fin aux rumeurs qui donnaient Zazie et Mika sur le départ: "Pascal Obispo prendra place dans l'un des célèbres fauteuils rouges aux côtés de ses amis Florent Pagny, Zazie et Mika", est-il ainsi précisé.