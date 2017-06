"The Voice": "J'en suis là", le nouveau single de Slimane dévoilé samedi en direct lors de la finale (vidéo)

Jusqu'au bout de ses rêves. Après le succès de son premier album, Slimane sera bientôt de retour dans les bacs. Le gagnant de la saison 5 de The Voice a déjà dévoilé un premier extrait le 4 mai dernier, en remerciement à ses fans, qui sont plus de 300.000 sur sa page Facebook. Dans une vidéo, en version acoustique, il avait ainsi interprété avec beaucoup d'émotions le titre Petit pays et n'avait reçu que des bons commentaires.

"Sans filtre, toujours touchée par ta voix, l'émotion ressentie est forte" s'était par exemple exclamée une fan. "Chanson très touchante" avait écrit une autre. "Très belle chanson, comme toutes les autres" avait aussi dit un jeune homme.

Pour les admirateurs du chanteur, qui souhaiteraient pouvoir écouter l'album en entier dès maintenant, il va falloir s'armer de patience car il ne sortira pas avant la fin de l'année. Mais rassurez-vous, Slimane a prévu de dévoiler très bientôt de nouveaux extraits. D'ailleurs, dès samedi 10, il chantera en direct sur le plateau de The Voice, pour la finale de la saison 6, une chanson intitulée J'en suis là. Il a dévoilé mardi 6 une partie de l'instru avec une vidéo retraçant son parcours, depuis sa finale à lui en 2016.

Pour J'en suis là, l'interprète de Paname a choisi de collaborer avec Mickael Miro pour l'écriture. L'auteur, compositeur et interprète, piaffe d'impatience à l'idée que son travail avec Slimane soit enfin rendu publique. "Si vous saviez comme j'ai hâte que vous puissiez l'écouter ce nouveau single de Slimane" a-t-il écrit lundi 5 sur son compte Twitter.