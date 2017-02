"The Voice" – Découvrez la prestation extraordinaire de Vincent Vinel, le candidat malvoyant (VIDEO)

Très grosse ambiance sur le plateau de The Voice pour le premier épisode de la saison 6 du télécrochet musical de TF1. Et cet enthousiasme était notamment dû à la prestation extraordinaire dont un des candidats a gratifié les juges les téléspectateurs. Samedi 18 au soir, derrière son piano, Vincent Vinel a su conquérir le cœur du public… et l'oreille des coaches avec sa version remarquée du titre Love Yourself du rappeur Eminem.

Mal voyant de naissance, il est adopté à l'âge de 2 ans et demi par une famille d'accueil qui l'a "entendu chanter avant de parler". Un handicap visuel qui ne lui empêche pas d'être une formidable chanteur et un musicien de talent, le jeune homme de 22 ans possède, excusez du peu, une oreille absolue: dans les faits, il est capable de reproduire au piano n'importe quel morceau entendu.

Face à la prestation d'une grande qualité, Mika, Zazie, Florent Pagny et le petit nouveau M Pokora se sont retournés, et Vincent a finalement décidé de rejoindre l’équipe de Mika, qui s’est dit "un peu intimidé". "Tu communiques d’une manière différente, tu es unique", a expliqué le chanteur franco-libanais, visiblement ému et un brin amusé.

En effet, Vincent Vinel ne manque pas d'humour et d'autodérision. "Concrètement, je vois que dalle. Donc je ne sais pas du tout qui s’est retourné", a lancé le candidat à la fin de sa prestation. "Les audi­tions à l’aveugle, c’est fait pour moi", avait-il osé décla­rer dans son portrait de présen­ta­tion.

Avec 6,82 millions de téléspectateurs et 33,8 % de part d’audience, The Voice s’est hissé en tête des audiences samedi soir pour son retour à l’antenne et le lancement de sa saison 6.

(Voir ci-dessous la prestation de Vincent Vinel sur le plateau de The Voice):