"The Voice": M Pokora sur le départ? Le chanteur réagit sur Twitter

Depuis plusieurs heures, la rumeur selon laquelle M Pokora ne participera pas à la prochaine saison de The Voice ne cesse de faire parler. Selon les informations divulguées par le magazine Voici, le chanteur, qui vient de faire gagner son petit protégé Lisandro Cuxi, aurait été remer­cié en raison d’une relation conflictuelle avec Mika. Mais cette nouvelle semble avoir bien fait rire le principal intéressé. "Qu’est-ce qu’on peut lire comme conne­ries, vous êtes à ce point en manque d’inspi?", a-t-il écrit sur Twitter avant de revenir sur sa supposée mésentente avec l'interprète de Boom Boom Boom. "Mika et moi on vous embrasse tiens", a-t-il ajouté, publiant au passage une photo d'eux deux.

De son côté, la production laisse planer le doute. "Comme chaque saison à cette période, la presse s'amuse au jeu des pronostics sur l'avenir des coachs dans les fauteuils rouges. Les rumeurs de départ ou d'arrivée de nouveaux coachs se succèdent", a déclaré un membre d’ITV Studios au site Pure People. Et d'ajouter: "A ce jour, aucune décision concernant les coachs de The Voice pour la saison prochaine n'a été prise. La saison 6 vient juste de se terminer et les discussions avec M Pokora mais également Florent Pagny, Zazie et Mika viennent à peine de commencer, alors patien­ce".

Malgré ce discours, qui pourrait rassurer certains fans du chanteur, les noms de potentiels remplaçants commencent à affluer sur Internet. Et il semblerait que ce soit Christophe Maé ou Maître Gims qui soient pressentis pour prendre sa place dans le fameux fauteuil rouge. Mais M Pokora ne serait pas le seul à être sur un fauteuil éjectable. Selon les informations de Télé Star, Mika serait lui aussi en danger. Il serait jugé "trop capri­cieux" par la produc­tion de l’émis­sion et "moins exposé que ses pairs".

C'est pourquoi, la production aurait un artiste en tête pour le remplacer: Vianney. D'autant que ce dernier a toujours affirmé son intérêt pour l'émission musicale et son envie de devenir coach. "Ca m’in­té­res­se­rait beau­coup. Confron­ter ma péda­go­gie de la musique à celle des autres, je trou­ve­rais ça super", avait-il déclaré en mars dernier au micro de RTL.