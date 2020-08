Le vidéo clip « Coco » de Wejdene crée l’événement avec ces 3 millions de vue en 24h

Trois millions de vue en moins de 24 heures, voilà qui pourrait faire beaucoup de jaloux. Wejdene a mis en ligne mercredi son nouveau clip, « Coco ».

En un été, Wejdene est bel et bien devenue un phénomène. Une célébrité issue tout droit de la toile et des réseaux sociaux, plus exactement de la plate-forme Tik Tok.

C’est là, en effet, que la jeune femme a commencé à se faire connaître au début de l’année 2020, en publiant deux chansons. « J’attends » et « J’peux Dead » récoltent chacune plus de 100 000 likes, Wejdene se fait connaître, la voie du succès lui est grande ouverte.

Fin mai, cette artiste née à La Courneuve sort son premier « vrai » titre, « Anissa », peu tendre (c’est le moins que l’on puisse dire) envers un ex-petit ami infidèle. Bingo, le hit cumule 47 millions de vues et se voit certifié Single de platine.

Carton plein

Enfant des réseaux, Wejdene, qui se confie en réalité très peu sur sa vie privée, gère parfaitement sa notoriété, accumule les abonnés sur ses comptes Twitter et surtout Instagram, et sait faire durer le suspense.

De la simple annonce sur un post à la publication du clip ce mercredi, en passant par un teaser et quelques photos, l’artiste a su faire patienter son cercle de fans.

Finalement à midi le 19 août, « Coco » est dévoilé au public, sur YouTube. Avec le succès escompté, plus de 180 000 vues en moins de 20 minutes !