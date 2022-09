La reine Elizabeth II est morte à 96 ans

Le Royaume-Uni est sous le choc. La reine Elizabeth II est décédée jeudi à 96 ans dans son château écossais de Balmoral, sa famille à ses côtés. Son fils, le prince Charles, lui succède automatiquement.

"La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni où Elizabeth II était très populaire. Quelques heures plus tôt, un communiqué de presse officiel avait évoqué « l’état de santé préoccupant » de la reine d’Angleterre.

La dernière apparition de la reine Elizabeth remonte à deux jours, lorsque cette dernière a reçu tour à tour l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, puis sa successeuse Liz Truss. La monarque avait fêté son jubilé de platine en juin dernier pour marquer ses 70 ans de règne. Son fils, le prince Charles, devient officiellement roi.

Avec la disparition d'Elizabeth II s'achève le plus long règne de l'histoire de l'Angleterre. Plus des trois quarts de ses sujets n'ont jamais connu un autre monarque. Quarante-troisième souverain depuis Guillaume le Conquérant en 1066, Elizabeth II fut aussi la première à devenir une célébrité planétaire, couronnée au début de l'ère de la télévision. Son règne a été médiatisé comme aucun auparavant.