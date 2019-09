Comment faire le plein de dopamine et réussir sa rentrée grâce à l'alimentation

A la rentrée, il y a toujours beaucoup à faire et même si on s'est bien reposé pendant les vacances, la fatigue se fait forcément ressentir. Il va falloir reprendre le rythme des repas, le rythme de sommeil, le travail, pour certains se remettre de sport.... Réussir à tenir tous ses engagements est compliqué, il est souvent normal d’avoir un manque de motivation

Nous allons voir qu’avec quelques conseils, nous pouvons réduire la fatigue et les mauvaises surprises d’une rentrée ratée. Mais aussi que l’alimentation peut nous donner un petit coup de main pour avoir plus d'énergie et de motivation.

La dopamine, c'est quoi?

La dopamine est une hormone qui a un rôle de neurotransmetteur et qui est à l’origine de notre motivation et de notre bonne humeur. Un faible taux de dopamine et c’est le coup de mou assuré, le manque de motivation et le cercle vicieux qui s’installe.

Elle est fabriquée dans une zone de notre cerveau qui est l’hypotalamus et dans les glandes surrénales. Sa production peut être diminuée par le manque de sommeil, le manque de lumière, et une alimentation trop riche en sucres, graisses, caféine, alcool et produits transformés.

Une mauvaise alimentation est entre autres à l’origine d’un appauvrissement de la flore intestinale qui sera moins apte à fabriquer des hormones du bien-être comme la dopamine.

Ce qui est positif, c’est que la production de dopamine peut augmenter rapidement avec des petits gestes au quotidien.

Un sommeil bon et réparateur permet d’avoir un meilleur taux de dopamine. Une bonne exposition au soleil aussi. L’organisation de taches du quotidien qui vont être effectuées et réussies est aussi une action positive pour sa motivation. Et bien sûr l’alimentation aura son rôle à jouer.

Une alimentation riche en fruits et légumes de saison, colorés, apportera de la gaieté dans l’assiette, mais surtout des fibres, vitamines et minéraux qui vont contribuer à améliorer la flore intestinale. Ils vont permettre un meilleur fonctionnement de notre cerveau. Tout cela participe de manière invisible à la production des neurotransmetteurs du bonheur.

La dopamine est fabriquée à partir de protéines dans notre organisme, et plus précisément d’acides aminés essentiels, la phénylalanine et la tyrosine.

Un apport de protéines de qualité est donc recommandé, qu’il soit de source animale (viandes plutôt maigres, poissons, œufs) ou végétale (tofu, tempe, seitan, association légumineuses et céréales).

Quelques conseils à suivre pour la rentrée:

- Reprenez un rythme de sommeil régulier pour récupérer;

- Profiter du soleil et du beau temps, puis faites un peu d'activité physique (ça contribue à augmenter les récepteurs à la dopamine);

- Eviter de suivre une alimentation trop riche en sucres, en alcool, en gras.

La rentrée, c’est le moment de reprendre une alimentation équilibrée. Une alimentation de mauvaise qualité ne sera pas satisfaisante et le corps réclamera d’autant plus de ces plaisirs pour trouver des solutions en compensation. Il faut concocter des repas équilibrés et qui font plaisir. Ce sera le meilleur moyen de ne pas tomber dans la facilité et d’avoir rapidement des effets positifs sur l'énergie.

Une bonne alimentation, du sommeil et de l’activité physique et rien ne pourra vous arrêter pour cette nouvelle rentrée!

Cet article a été rédigé par Mickaël Dieleman, diététicien nutritionniste à Lyon (3e arr.) spécialisé dans le sport (voir son site: http://www.dieteticien-nutritionniste-lyon.com/).