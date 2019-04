Je suis obsédé par une célébrité, pourquoi et comment m'en défaire?

Nous connaissons tous au moins une personne qui apprécie énormément une célébrité en particulier, allant à de nombreux concerts de cette dernière ou encore en exposant des posters de celle-ci dans sa maison. Toutefois, tandis qu'une personne simplement fan va savoir faire la part des choses, une personne littéralement obsédée va avoir du mal à vivre autrement qu'en pensant à son idole en permanence. Cela va voir une incidence négative sur sa vie de manière générale, puisque tout son quotidien va se trouver tourné vers la célébrité adulée. Ce comportement est régulièrement observé chez les adolescents, l'obsession ayant tendance à disparaître avec le temps. En revanche, certains adultes développent un comportement obsessionnel qui peut les mettre en danger ou les pousser à commettre des actes répréhensibles légalement.

> Pourquoi est-on obsédé par une célébrité?

La plupart du temps, cela résulte d'un phénomène d'idéalisation. La personne va retrouver dans une célébrité un bon nombre de qualités qu'elle ne parvient pas à trouver dans son quotidien et va par conséquent se rapprocher de cette célébrité. Cela procure un sentiment de compréhension, comme si la célébrité faisait partie intégrante de son quotidien. Il faut noter que la plupart des personnes obsédées par une célébrité ont l'impression d'entretenir une relation particulière avec elle, elles font tout pour se faire remarquer de celle-ci ou vont jusqu'à imaginer des scénarios incluant des rencontres physiques.

Le fait d'être obsédé par une personne connue découle donc d'un besoin d'attention, de compréhension et peut être le résultat d'un sentiment de solitude. Il arrive aussi que certaines personnes prennent une célébrité en exemple et fassent tout pour lui ressembler. L'obsession peut naître après une rencontre lors d'un concert par exemple, durant lequel la célébrité aura posé son regard sur une personne qui va donner une importance majeure à cet instant et développer une obsession par la suite.

> Quels sont les risques liés à cette obsession?

Lorsque l'on est obsédé par une personne célèbre, cela peut très vite devenir difficile à gérer au quotidien. En effet, toutes vos pensées vont être tournées vers l'objet de votre obsession, vous allez en permanence chercher des informations à son sujet, et potentiellement vous ruiner pour avoir une chance de l'approcher. En effet, peut-être tenterez-vous d'assister à tous ses concerts, ou bien de vous rendre dans tous les rassemblements où la célébrité se produit. L'obsession peut devenir un cauchemar au sein d'une vie de couple car la maison devient alors un sanctuaire dédié à la célébrité, rien d'autre n'est important en dehors des moindres faits et gestes de celle-ci.

L'obsession est un trouble qu'il convient de soigner à l'aide d'une thérapie, la situation pouvant s'aggraver au fil des années.

> Une différence majeure entre l'obsession de l'adolescent et celle de l'adulte

Un adolescent va facilement développer une obsession pour une célébrité car il va avoir besoin d'un modèle autre que ses parents ou ses proches. Dans ce cas là, il est rare que la situation devienne difficile à gérer puisque l'obsession va disparaître d'elle-même, sauf si l'adolescent souffre de la solitude ou d'un rejet de la part de ses pairs. Il continuera alors à être obsédé par la célébrité en question, trouvant du réconfort auprès d'une image plus parfaite que sa réalité.