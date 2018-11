Travail: pourquoi je n’arrive pas à m’intégrer

Trouver un emploi est difficile, le conserver l’est aussi. Beaucoup de gens n’arrivent pas à garder un emploi soit parce qu’ils le quittent eux-mêmes ou parce qu’ils sont licenciés. Les raisons sont nombreuses, mais il y a toujours une solution comme nous allons voir.

> Vous n’avez pas choisi le bon emploi

Choisir l’emploi de ses rêves n’est pas donné à tout le monde. Et ainsi, nombreux sont ceux qui exercent des métiers qu’ils n’aiment pas pour une raison ou une autre. Il se peut aussi qu’après avoir décroché l’emploi tant souhaité, vous vous rendiez compte que ce n’est pas vraiment comme cela que vous voulez développer votre carrière.

Dans ce cas, il y a plus de chances que vous changiez d’emploi plus tôt que prévu. Veillez donc à chercher un job que vous appréciez, et quand ce n’est pas possible, essayez d’apprécier votre job!

> Vous avez exagéré votre CV

C’est l’erreur que font beaucoup de personnes dans l’espoir de décrocher un job. Autrement dit, elles vantent des compétences et des connaissances qu’elles n’ont pas. Cela peut marcher pour passer l’entretien, mais pas pour survivre à la période d'essai et encore moins pour garder un emploi.

Soyez honnête à propos de votre CV et pendant l’entretien. Vous trouverez sûrement l’emploi adapté à vos compétences et vous serez capable de le garder et d’améliorer votre situation.

> Vous n’avez pas l’esprit d’équipe

Tous les métiers ne requièrent pas de travailler en équipe, mais c'est quand même le cas pour beaucoup. Vous aurez à travailler sur des projets en groupe, résoudre des problèmes rapidement, proposer de l’aide et en demander.

Si vous n’avez pas l’esprit d’équipe, il sera difficile d’être à l’aise avec vos collègues et vous entraider. Vous n’avez pas besoin d’être le leader qui guide tout le monde ni la personne enthousiaste qui aide tout le monde, mais seulement "blinder" quand c’est nécessaire!

> Vous ne prenez pas votre job au sérieux

Que vous soyez un chef de département ou un agent de service, une profession doit être prise au sérieux et vous devez faire de votre mieux pour faire en sorte que ça marche.

S’engager à être compétent est à la fois s’investir pour garder votre travail et prouver à votre employeur que vous le méritez.

> Vous n’êtes pas flexible

Passer des heures et des heures à travailler chaque jour n’a rien de réjouissant, sauf si vous adorez vraiment ce que vous faites. Et même si c’est le cas, vous devez être flexible pour maintenir la balance entre vie personnelle et vie professionnelle. Ce qui serait difficile en particulier si vous avez des enfants ou quelqu’un dont vous devez prendre soin.

Être flexible c’est aussi savoir gérer vos heures de travail de manière productive, en particulier dans des situations stressantes. Votre travail sera ainsi plus simple et vous aurez plus de chance de le conserver... De même, votre employeur aura toutes les raisons de vous garder!

Pensez aussi à adopter une bonne hygiène de vie et à prendre soin de vous. Il n’y a rien de mal à changer d’emploi parce que vous ne l’aimez pas. Mais quand cela se répète beaucoup, il est temps de se poser la bonne question: pourquoi je n’arrive pas à garder mon emploi?