Piscines publiques: trop d'urine à l'intérieur, entre 30 à 75 litres

Tout le monde ou presque s'est déjà demandé si les piscines publiques étaient réellement propres: ils ont désormais la réponse. Dans le cadre d'une étude canadienne, dont les résultats ont été publiés dans la revue Environmental Science & Technology, une équipe de chercheurs a tenu à faire éclater la vérité. Et les résultats sont sans appel: de nombreux baigneurs préfèreraient se soulager discrètement dans l'eau plutôt que de perdre du temps en allant aux WC.

Pour parvenir à cette conclusion, qui devrait couper l'envie d'aller nager, les scientifiques ont recherché la présence d'urine dans les bassins de 31 piscines publiques et spas. Et sans grande surprise, ils ont trouvé des traces d'acésulfame potassium (ACE) dans l'eau, un édulcorant que l’organisme ne peut assimiler et qui se trouve donc dans l’urine. Les niveaux de concentration étaient parfois jusqu'à 570 fois plus élevés que dans l'eau du robinet.

Mais les chercheurs se sont particulièrement intéressés à deux piscines: l'une de petite taille et l'autre de taille moyenne. Et au total, elles contiendraient respectivement entre 30 et 75 litres d’urine. Mais que les baigneurs se rassurent: ça ne représenterait que 0,01% de l'eau dans laquelle ils nagent. Toutefois, la présence d'urine dans les bassins pourrait avoir des conséquences sur leur santé. La combinaison entre le pipi et les produits chimiques contenus dans l'eau (comme le chlore) serait nocive pour le cœur, les poumons et le système nerveux. Elle pourrait notamment augmenter les risques d’asthme et de cancer de la vessie.

Face à ces résultats, les scientifiques appellent à mettre en place des tests quotidiens pour mesurer la qualité des eaux dans les piscines municipales. Selon un sondage américain de 2012, relayé par Paris Match, 19% des adultes avaient déclaré avoir uriné au moins une fois dans leur piscine municipale.