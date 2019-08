Fournitures scolaires: comment payer moins cher

Plus que quelques jours avant la rentrée des classes, les parents qui n’ont donc pas équipé de fond en comble leurs têtes blondes en fournitures pour bien commencer l’année n’ont plus qu’un délai réduit pour répondre aux exigences des listes scolaires.

Et la note peut vite grimper, la période de la rentrée des classes n’incitant pas les détaillants à faire des soldes sur ce type de produits. Il existe pourtant des manières de rendre la note plus légère nau moment du passage en caisse.

La manière la plus simple, et la plus fréquente, de faire baisser le prix des fournitures est sans nul doute les achats groupés. Qui dit rentrée en effet, dit mêmes achats au même moment pour une même école. Des associations de parents d’élève d’un établissement peuvent ainsi proposer une réduction. Certains détaillants proposent même des kits à prix réduits en utilisant la liste type proposée par l’Education nationale (très proche de ce que demande la majorité des écoles), ayant pu s’approvisionner massivement en amont.

Autre possibilité, cibler les enseignes ou les supermarchés qui proposent des bons de réduction pour ceux qui rapportent au magasin leur ancien cartable. Les détaillants peuvent ainsi proposer des bons, si le matériel est en bon état, allégeant le prix du nouveau.

Dernière possibilité enfin –la plus classique mais celle qui peut aussi prendre le plus de temps– faire jouer la concurrence! Car si la demande est forte en cette période, l’offre l’est tout autant. Et entre les magasins de déstockage ou les réductions très ponctuelles dans certains magasins où les stockent ne trouvent pas preneur, certains "bons coups" sont possibles. Le tout sans parler du commerce en ligne où de bons prix sont disponibles pour les consommateurs… à condition que les temps de livraison ne dépassent pas la date fatidique du 2 septembre!