TPMP: évincé du débat de TF1, Nicolas Dupont-Aignan se rend sur le plateau de Cyril Hanouna

TF1 n'a pas voulu de lui, mais il ne sera pas perdu pour tout le monde. Les téléspectateurs ne pourront pas voir Nicolas Dupont-Aignan ce lundi 19 lors du grand débat politique de TF1. La principale chaîne, qui n'est pas soumise à l'égalité du temps de parole pour les candidats, car la campagne officielle n'a pas commencé, n'invite que les cinq principaux candidats (Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon).

Le candidat de Debout la France a eu l'occasion de faire part de son courroux que six candidats, dont lui bien entendu, ne soit pas ainsi conviés à débattre. Ayant porté une plainte devant le CSA, puis quitté le plateau du 20heures de TF1 avec fracas, rien n'y fera pourtant.

Il sera pourtant bien présent ce lundi à la télévision française, à une heure de grande écoute. Le gaulliste se rendra en effet sur la chaîne C8, dans Touche pas à mon poste (TPMP) auprès de Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs.

C'est d'ailleurs un petit choc des cultures auquel on peut s'attendre entre le candidat conservateur et l'humour potache et débridé de l'équipe de TPMP. Cyril Hanouna devrait d'ailleurs venir habillé déguisé en marguerite pour fêter le printemps... Le compte Twitter de l'émission explique cependant qu'il devrait peu être question de politique, TPMP se refusant à aborder trop frontalement ce type de question.

Mais attention, on ne parlera pas de politique ! C'est juste que tous les malvenus chez les autres sont les bienvenus chez nous ! #TPMP — TPMP (@TPMP) 20 mars 2017

En outre, "NDA" ne devrait être présent qu'une quinzaine de minutes sur le plateau de l'émission. La bande à Hanouna espère surtout jouer sur l'effet de contraste entre l'émission et son invité pour faire le buzz.

Si Nicolas Dupont-Aignan devra marcher sur des œufs dans cette émission diffusée en direct et coutumière des dérapages douteux, l'affaire pourrait être très bonne pour lui. Il apparaîtra ainsi dans une émission qui regroupe 1,5 millions de spectateurs les bonnes journées, avec une audience jeune à laquelle il a rarement accès. Et il sera probablement le seul candidat à passer sur TPMP, l'émission la plus regardée de la TNT. Et –petit-pied-de-nez au passage– l'horaire de diffusion de TPMP lui permettra de passer à l'antenne… juste avant le début du débat dont il a été évincé.