Hamza Ben Laden, fils d'Oussama, aurait été tué lors d'une opération

L’information n’est pas confirmée mais le quotidien de référence le New York Times et la chaîne NBC sont formels (voir ici): Hamza Ben Laden, le fils d’Oussama Ben Laden et héritier désigné de son père à la tête d’al-Qaïda, serait mort. Le jeune homme âgé d’une trentaine d’années aurait été tué lors d’une opération militaire dans laquelle, dit le journal, les Etats-Unis "ont eu un rôle". Le quotidien cite deux sources officielles lui confirmant l’information, mais les détails précis, eux, sont rares.

Concernant la date de l’opération tout d’abord, tout juste sait-on qu’elle a eu lieu dans les deux premières années de l’administration Trump (janvier 2017-janvier 2019) et qu’elle est donc antérieure à une annonce faite en février par le Département d’Etat (le ministère des Affaires étrangères américain) promettant une récompense d’un million dollar pour une information permettant de localiser le fils de l’organisateur des attentats du 11 septembre.

Interrogé mercredi par des journalistes pour confirmer ou non l’information, le président américain Donald Trump a botté en touche: "Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus".

Hamza Ben Laden était le quinzième enfant de son père et avait été choisi par ce dernier pour prendre sa succession à la tête de l’organisation terroriste. Depuis 2015, plusieurs messages enregistrés par Hamza Ben Laden ont été diffusés par al-Qaïda, mais il est difficile de savoir avec certitude quelle était son influence dans l’organisation, dont l'actuel leader est l'ancien bras droit d'Oussama Ben Laden est Ayma, al-Zawahiri. Al-Qaïda avait vu son influence diminuer depuis plusieurs années dans la nébuleuse complexe du terroriste islamiste, durement touché notamment par les raids ciblés, qui ont tué son père (en 2011) mais également deux autres fils d’Oussama Ben Laden.

La nouvelle de sa mort n’a pas non plus été confirmée par al-Qaïda qui, habituellement, n’hésite pas à communiquer quand l’un de ses dirigeants trouve la mort dans une attaque, afin notamment de développer son image de "martyr".