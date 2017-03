Johnny Hallyday atteint d'un cancer: la star sous traitement pour combattre la terrible maladie qui le ronge

Depuis quelques jours des rumeurs couraient sur l'état de santé alarmant de Johnny Hallyday. Le compte Facebook de sa fille, Laura Smet avait d'ailleurs été piraté et une publication indiquait que "l'idole des jeunes" était condamnée.

Si la comédienne a directement démenti ces informations et qu'une plainte contre X a été déposée il n'en fallait pas plus pour alarmer les fans et étendre les rumeurs.

La stars du rock a donc été obligée de réagir sur les réseaux sociaux pour rassurer ses fans. "On m'a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses" a déclaré le chanteur en soulignant cependant qu'il restait "en bonne forme physique". Actuellement traité pour tenter de soigner sa maladie, Johnny Hallyday s'est voulu optimiste et a signé son message par "à bientôt sur scène".

L'artiste doit en effet effectuer une tournée avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell à partir de juin prochain.

Mais à 73 ans, le chanteur a la santé fragile et depuis 2009, il enchaîne les problèmes.

Après avoir été opéré d'une hernie discale en 2009 par le docteur Delajoux, Johnny Hallyday avait dû être hospitalisé d'urgence à Los Angeles, là où il résidait. Des complications qui l'avaient obligé à annuler une série de concerts et plus grave encore: la star avait été plongée dans un coma artificiel par les médecins.

La même année, il avait fait un check-up complet à l'hôpital américain de Neuilly. Malheureusement, ce qui ne devait être qu'une formalité durera plus longtemps que prévu sans que les fans ne sachent pourquoi: il révélera plus tard à Télé Star qu'il avait alors été opéré d'un polype au colon.

Trois ans plus tard, le chanteur a enchainé quelques séjours à l'hôpital à cause de présence d'eau dans ses poumons sans encore une fois s'alarmer: "les médias exagèrent tout".

Depuis quelques années Johnny Hallyday semblait pourtant aller mieux, une forme incroyable qui lui avait permis de boucler sa tournée: Rester Vivant Tour.

S'il a essayé de rassurer ses fans, certains médias pensent savoir qu'il lutterait actuellement contre un cancer du poumon. C'est ce que révèle le magazine Closer ce jeudi 9 mars dans sa une.

Si le chanteur était bel est bien atteint de ce type de cancer, il n'aurait que peu de chances de survie: le cancer du poumon est le plus meurtrier en France et dans le monde selon l'Institut national du cancer: en 2012, près de 30.000 personnes en étaient mortes dans le pays.

En 2014, seulement 13% des hommes survivaient au cancer après 5 ans et 9% après 10 ans.

On ignore a quel stade se situe son cancer, mais plus le stade est avancé plus les chances de survies sont minces. Peu de personnes atteintes d'un cancer du poumon au stade IV vivent plus de six mois.