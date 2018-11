Apnée du sommeil chez l'enfant: un problème grave et fréquent (symptômes)

C'est un collectif de médecins qui lance l'alerte sur Le Monde: l'apnée du sommeil peut aussi toucher les plus jeunes enfants, dans des proportions souvent insoupçonnées entraînant des retards de diagnostic.

Selon ces praticiens, environ 5% des plus jeunes présentes des formes "modérées à sévères" d'apnée de ce type. Un chiffre qui devrait encore augmenter car "les facteurs de risque de cette pathologie (sont) en augmentation dans notre société".

Tribune à lire absolument dans « le Monde »d’aujourd’hui sur l’importance de l’apnée du sommeil chez l’enfant .A dépister précocement car les traitements sont très efficaces et évitent des troubles majeurs chez ces enfants pic.twitter.com/wfqj1j9Zkr — Marc Sapene (@Sapemar) 20 novembre 2018

Sans surprise, chez les enfants, l'apnée du sommeil se manifeste comme chez les adultes par un ronflement cumulé à d'autres manifestations: envies fréquentes d'uriner, maux de tête, fatigue chronique… Or, une mauvaise prise en charge peut déboucher sur des problèmes plus graves nécessitant une prise en charge plus invasive.

Il est pourtant possible d'améliorer la prise en charge des patients les plus jeunes notamment en supprimant certains facteurs favorisant l'apnée du sommeil comme le tabagisme passif, la malbouffe ou la sédentarité qui conduisent au facteur aggravant qu'est le surpoids, ou encore le nez bouché. Des éléments plus graves peuvent aussi être à l'origine du phénomène comme de l'asthme, des allergies ou une hypertrophie des végétations.

Dans les cas les plus sérieux, l'enfant devra passer par la case chirurgie ou l'utilisation d'un dispositif de "pression positive continue (PPC) qui enverra de l'air, la nuit, dans les voies respiratoires de l'enfant.