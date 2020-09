Appareils auditifs : enfin bien entendre sans se ruiner, c’est possible !

Souvent jugés trop chers, les appareils auditifs sont pourtant indispensables pour éviter les méfaits de la perte d’audition, tels que l’isolement et le déclin cognitif. Comment s’équiper d’audioprothèses de qualité sans se ruiner ? Zoom sur un secteur en plein changement.

Une personne de plus de 50 ans sur trois souffre de troubles auditifs. Mais pour 40% d’entre elles, le coût élevé des audioprothèses est un véritable frein à l’équipement. A l’heure actuelle en effet, pour s’équiper, le reste à charge est très élevé : alors que l’appareillage d’une oreille coûte en moyenne 1500€, l’Assurance maladie ne rembourse, en 2020, que 350€. Ajouté à cela le remboursement moyen des complémentaires santé, chaque patient doit actuellement débourser environ 2000€ pour mieux entendre des deux oreilles.

Les audioprothèses enfin accessibles à tous

Ces problèmes de coût, les professionnels de la filière les ont bien compris et tentent d’y remédier, à l’instar de ce que font les opticiens et les prothésistes dentaires. Ils dissocient pour cela, grâce à des devis normalisés et transparents, le coût de l’appareil lui-même de celui des prestations associées : celles-ci comprennent les séances avec l’audioprothésiste qui effectuera tests, adaptation, contrôles et suivi, et envoie les compte-rendu au médecin traitant.

Parmi les enseignes qui s’attachent à rendre les audioprothèses accessibles à tous, de nouveaux acteurs tels que VivaSon . Ils participent à la démocratisation des appareils auditifs de qualité tout en proposant le même suivi professionnel que les enseignes nationales historiques.

Pour alléger la note finale, on peut également compter sur différentes aides, au-delà des remboursements de la sécurité sociale et des complémentaires santé. Les personnes de moins de 60 ans peuvent faire une demande de Prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) afin de compléter le financement de leur appareil auditif. Cette PCH peut également être accordée aux personnes de plus de 60 ans qui exercent toujours une activité professionnelle.

D’autres aides sont possibles. Pour les connaître et y avoir accès, il peut être judicieux de contacter le service social de la Mairie ou une association de personnes malentendantes. De nombreuses informations sont disponibles sur le site SurdiFrance.org , qui fédère une quarantaine d’associations de personnes malentendantes en France.

Les audioprothèses sans frais pour tous dès 2021

Entamée en 2019 pour les frais d’optique notamment, la réforme 100% santé prévoit une revalorisation progressive de la prise en charge des prothèses auditives, y compris des assurances complémentaires. Objectif : que chacun puisse s’équiper en audioprothèses de qualité avec un reste à charge de 0€ !

Les appareils ont été divisés en deux catégories :

- La classe I regroupe les appareils auditifs du panier 100% santé. Équipés de 12 canaux de réglage, d’un système d’amplification des sons extérieurs de 30dB minimum et d’au moins trois options (telles qu’un système anti-acouphène, un réducteur de bruit du vent ou encore la synchronisation binaurale), ils entreront dans le panier 100% santé et leur achat, comme leur réglage et leur entretien, sera intégralement pris en charge par la Sécurité sociale et les complémentaires santé.

- La classe II concerne les appareils auditifs qui comportent davantage d’options encore et sont donc vendus à prix libres. Considérés comme hors du panier 100% santé, ils seront remboursés sur la base d’un appareil de classe I.

S’équiper d’audioprothèses de qualité sans avoir à débourser un euro sera donc possible dès le 1er janvier 2021. Une excellente nouvelle pour tous ceux qui souffrent de leur perte d’audition mais renoncent ou hésitent encore à s’équiper faute de moyens.

*Selon un sondage Harris Interactif pour Santéclair