Avec la pensée positive, apprenez à mieux vous apprécier tout simplement !

Si elle implique plus de bienveillance dans le jugement que nous avons de nous-même, la pensée positive ne se limite pas à une évolution de notre mode de penser, mais s’impose finalement comme un mode de vie .

Certains croient voir dans cette attitude, qu’est la pensée positive, une prolongation de la méthode Coué, au grand désespoir des adeptes de ce mode de vie. Pour eux, la pensée positive n’est en rien une négation ou une occultation des difficultés et des obstacles, qui peuvent apparaitre au quotidien, mais bien une manière originale et définie d’aborder l’existence.

La pensée positive fait l’objet de nombreux ouvrages, et se retrouve décryptée sur de nombreux sites Internet. Professeur de psychologie, Philippe Gabilliet livre ainsi ses conseils pour se laisser séduire par cette discipline dans son « L’éloge de l’optimisme : quand les enthousiastes font bouger le monde. » (Ed. Saint Simon) tout comme le psychiatre Antoine Pelissolo : « Retrouver l’espoir : Abécédaire de la psychiatrie positive » (Es. Odile Jacob).

Une nouvelle approche de l’existence et de notre environnement

Pratiquer la pensée positive se concentre donc sur la vision que nous avons de notre environnement. Il ne s’agit pas d’ignorer les éléments négatifs ou perturbateurs, mais de se concentrer sur ceux, à l’origine de conséquences positives ou d’émotions agréables. Une remontrance au travail sera ainsi l’occasion de se souvenir des multiples félicitations reçues par le passé. Relativiser les événements et ne pas se concentrer sur ces éléments négatifs, qui obligent chacun à une grande dépense d’énergie.

Les adeptes de cette façon de penser sont unanimes, la pensée positive résulte nécessairement d’une volonté mais aussi et surtout d’une pratique régulière. En clair, plus on recourt à cette méthode de pensée et plus elle s’ancre dans nos automatismes, devenant, au fil du temps, naturelle.

Plus qu’une autre façon de penser, un nouveau mode de vie

Proche du travail que peuvent faire certains pour renforcer leur confiance en soi , la pensée positive ne se limite pas à cette manière bénéfique d’aborder chaque instant du quotidien. Elle passe aussi par un mode de vie plus équilibrée, tant sur le plan de son alimentation, que sur sa pratique d’activités physiques. Vouloir manger plus sain, se remettre au sport de manière régulière, …, chacune de ses ambitions sera traduite sous forme d’objectifs simples à atteindre. Cela permettra de s’auto-congratuler et de se sentir mieux. Car les scientifiques le confirment, un état d’esprit apaisé et serein est bénéfique pour l’organisme, stimule la sécrétion des hormones liées au bonheur et une diminue le « mauvais stress ». En modifiant le jugement porté sur soi-même, les adeptes de la pensée positive s’inscrivent enfin dans une démarche visant à plus de bienveillance vis-à-vis des autres, faisant de la pensée positive une approche ….contagieuse.