Bientôt du sport sur ordonnance

A partir du 1er mars, il sera possible de trouver sur une ordonnance, entre deux médicaments, une activité sportive à effectuer. En effet, à partir du 1er mars, les médecins pourront en effet prescrire du sport à leur patient. Un apport de la fameuse loi Santé votée en 2016 mais dont la mise en place a nécessité la publication d'un décret d'application au journal officiel.

Toutefois, même si l'idée a parfois été évoquée, inutile d'espérer se faire rembourser son abonnement à la salle de sport au motif qu'il s'agit de rester en forme et de faire disparaître des poignées d'amour disgracieuses.

Loin d'être généraliste, cette mesure est réservée aux patients "atteints d'une affection de longue durée", soit des pathologies telles que le cancer, le diabète, la mucoviscidose, la sclérose en plaques, ou encore pour soigner les conséquences d'un accident vasculaire cérébral. Cela "afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l'affection de longue durée dont elle est atteinte".

Cette activité physique pourra être dispensée dans certains cas par des professionnels de santé -comme les kinésithérapeute-, mais pas systématiquement, ce qui la différencie de la rééducation. D'autant plus qu'il pourra s'agir de véritables activités physiques et sportives et non d'exercices spécialement dédiés au soin d'une pathologie. Des professionnels du sport diplômés pourront également en être chargés.

La prescription d'activité physique, en favorisant la guérison ou la gestion de la maladie, pourrait également permettre à l'Assurance maladie de réaliser des économies.