Boire trop de café peut donner mal à la tête

Il ne se passe pas un mois sans que les scientifiques viennent nous dire: "boire du café c'est bien" ou "boire du café c'est mal". L'université de Harvard (Etats-Unis) est venue mettre son grain de sel dans ce débat en assurant qu'à partir d'une certaine dose de café par jour, une personne sujette aux migraines douloureuses pourrait développer de nouveaux maux de tête le jour même.

Selon les résultats de cette étude, publiée récemment dans la revue scientifique The American Journal of Medicine, boire au moins trois tasses de café (ou autres boissons caféinées à but énergétique) par jour augmente le risque d'avoir des migraines.

Une expérience a été menée auprès de 98 patients souffrant fréquemment de migraines pour arriver à ce résultat, que les scientifiques veulent approfondir avec de nouvelles recherches pour établir très exactement l'impact des boissons caféinées sur les migraines, et aussi quel type de boissons peut avoir des effets bénéfiques ou néfastes sur les maux de tête.

Tout est visiblement une histoire de dosage. Car les auteurs de l'étude ont aussi expliqué que si les médecins recommandaient généralement aux patients migraineux de ne pas boire de café, deux tasses par jour n'avaient aucune incidence sur leur condition. Voire même dans certains cas pouvaient aider à calmer les douleurs.