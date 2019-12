Le bronzage du périnée, nouvelle routine bien-être venue de Californie ?

Exposer son anus au soleil peut-il réduire les insomnies, booster l’énergie et libérer la créativité ? C’est ce que prétend une Californienne adepte du taoïsme et dont le post Instagram fait pour le moins jaser.

Et si la clé du bien-être résidait finalement dans le bronzage du périnée ? Cette pratique loufoque mais manifestement pas si confidentielle pourrait gagner de nombreux adeptes, grâce au post d’une Américaine qui officie sur Instagram sous le pseudo MetaphysicalMeagan.

Selon cette jeune femme qui se présente dans sa bio comme adepte du tantrisme, guérisseuse et sirène notamment, cette pratique aurait de multiples vertus : à commencer par un regain d’énergie "quasi immédiat", un meilleur sommeil, une meilleure connexion à son énergie sexuelle et à sa force de vie, sans oublier une libération de la créativité. Meagan décrit l’exposition de la zone externe du périnée (située entre la vulve et l’anus) comme une ancienne pratique taoïste et affirme qu’elle fait partie de sa routine quotidienne. De fait, on retrouve des traces de cette méthode dans des ouvrages consacrés au taoïsme, et notamment dans celui de Jean-Pierre Krasensky intitulé : "Du Tao sexuel au tantra : la voie de la suprême lumière".

Étayant son propos dans un second post Instagram sur le sujet, la jeune femme explique que c’est en étudiant l’un des maîtres spirituels taoïstes les plus célèbres, Mantak Chia, qu’elle a découvert cette pratique. Un petit tour sur Instagram prouve d'ailleurs que Meagan n’est pas la seule à s’adonner à cette pratique : Troy Casey, "coach holistique", et Ra of Earth, qui se présente comme professeur en "technologie humaine", en sont également adeptes.

C’est que, l’assure la jeune femme, "30 secondes de bronzage de votre 'trou du cul' équivalent à une journée passée au soleil". Et d’argumenter encore : "C’est vraiment plus énergisant que des tasses de café. C’est une excellente alternative à la consommation de café et caféine neurotoxiques qui peut perturber la santé de votre glande surrénale." Encore faut-il vivre dans une zone ensoleillée toute l'année et disposer d'un extérieur... si possible sans vis-à vis.

Cette pratique est-elle recommandable ? Il ne semble pour l'heure exister aucune étude scientifique en mesure de convaincre le corps médical. D'ailleurs, selon le docteur Diana Gall, interrogée par le site américain Insider : "Il n’y a aucune preuve que cela fonctionne. Certes, méditer et faire le plein de vitamine D est bénéfique pour la santé mentale et physique, mais n’oubliez pas que l’exposition au soleil comporte des risques." A bon entendeur…