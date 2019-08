Cancers et maladies cardiovasculaires: les pommes et le thé pour les prévenir

L'étude devrait rassurer nos voisins britanniques, grands amateurs de thé et adeptes du dicton: "an apple a day keep the doctor away" ("une pomme par jour éloigne le docteur"). Ces aliments auraient en effet des vertus pour éviter les cancers ou les maladies cardiovasculaires.

C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude australienne réalisée au sein de l'université Edith Cowan. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont étudié de 53.048 personnes sur 23 ans. Ils en ont conclu que les personnes qui consomment habituellement des quantités modérées à élevées d'aliments riches en flavonoïdes, composés présents dans les aliments et les boissons à base de plantes, risquaient moins de mourir d'un cancer ou d'une maladie cardiaque.

Les flavonoïdes se retrouvent particulièrement dans les pommes et le thé mais aussi dans les oranges, les myrtilles ou les brocolis. Ils seraient efficaces pour réduire les risques y compris chez les personnes ayant des comportements à risques en la matière, à savoir les buveurs réguliers et les fumeurs.

Ce qui ne doit pas pour autant laisser penser que l'alcool ou le tabac ne seraient plus dangereux avec le bon régime. Le directeur d'étude insiste sur la nécessité d'arrêter de fumer et de maîtriser sa consommation d'alcool, comme le rappel le titre de l'étude: "Pommes, thé et modération: les trois ingrédients pour une longue vie".

Pour obtenir des effets significatifs, l'équipe précise qu'il faut consommer au moins 500 mg de flavonoïdes quotidiennement, soit l'équivalent chaque jour d'une tasse de thé, une orange, une pomme, 100 grammes de myrtilles et 100 grammes de brocolis.