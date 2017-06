Canicule: toutes les astuces pour rafraîchir son logement

Les personnes sensibles à la chaleur vont probablement vivre des journées difficiles. Au total, 16 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France, incitant même le gouvernement à lancer une plateforme téléphonique d'information. En cette période de canicule, il est donc plus que nécessaire de connaître les astuces pour rafraîchir son logement afin de lutter contre les fortes températures. Et pour vous aider à faire baisser le thermomètre, FranceSoir vous donne quelques conseils.

>Fermez les fenêtres la journée, ouvrez-les la nuit

Pour éviter que votre appartement ne se transforme en four, il faut ainsi veiller à bien fermer les fenêtres pendant la journée lorsque la chaleur et le rayonnement solaire sont les plus importants. Puis, à partir de 21h, lorsque la température est plus fraîche, il est alors conseillé de toutes les ouvrir afin de faire des courants d'air.

>Evitez les cuissons longues

Beaucoup ont tendance à l'oublier: les sources de chaleur proviennent parfois de l'intérieur. Alors pour ne pas suffoquer dans son appartement, il faut éviter le plus possible les cuissons longues et plus généralement l’usage des appareils électriques qui dégagent beaucoup de chaleur comme les fers à repasser par exemple.

>l'humidité, votre allié

Afin d'éviter que la chaleur n'envahisse le logement, on dit oui à l'humidité. Pour rafraîchir les pièces du logement, il est ainsi conseillé de suspendre un drap mouillé devant une fenêtre et de le pulvériser d'eau lorsqu'il commence à sécher. Mais cette technique n'est pas la seule existante. Il est également possible de faire sécher son ligne en intérieur ou bien de passer une serpillière mouillée sur le sol. Concrètement, l’évaporation absorbe la chaleur et refroidit la pièce. En parallèle, les plantes sont elles aussi de bons alliés contre la chaleur: ces dernières dégagent de l'humidité et absorbent la chaleur.

>Utiliser votre congélateur

Le ventilateur n'est parfois pas suffisant pour être au frais chez soi. Pour rappel, ce petit appareil très pratique ne permet pas de soulager la sensation de chaleur mais seulement de brasser de l'air chaud. Toutefois, il est possible d'y ajouter des accessoires pour parvenir à faire baisser (un peu) la température. Ainsi, il suffit de placer une bouteille d'eau congelée juste devant pour que la chaleur soit moins étouffante. Cela permet donc de diffuser la fraicheur de la bouteille dans toute la pièce.

>Envisager l'achat d'un climatiseur

Avec les fortes chaleurs du moment, l’achat d’un climatiseur, d'un ventilateur ou d'un rafraîchisseur d'air devient parfois essentiel. Le premier est très efficace mais comporte malgré tout ses inconvénients: en effet, il consomme beaucoup d'électricité et coûte assez cher à l'achat. De son côté, le rafraîchisseur d'air est le bon compromis entre le ventilateur et le climatiseur. Il consomme moins que le premier et respecte davantage l’écologie. Généralement mobile, il est également moins cher. Quant au ventilateur, le moins coûteux, il ne produit pas de froid mais brasse de l’air. Ce qui permet d'avoir quelques moments de répit dans la journée.